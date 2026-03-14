“Var redzēt asins pēdas, tur ir taisna taka, viņš vienkārši aizgāja mājās…” Seniors pēc avārijas pie Salaspils šoka stāvoklī izdara ko netipisku 4
Ceturtdien Salaspilī kāds autovadītājs ar “Opel” ietriecās ceļa malā novietotas kravas automašīnas aizmugurē. Triecienā smagi bojāta mazākā auto labā puse, taču par laimi pasažiera vieta bija tukša,par to vēsta TV3 raidījums “Degpunktā”.
Pēc sadursmes, iespējams šoka stāvoklī, šoferis pameta avārijas vietu un devās uz savām mājām, kas atradās aptuveni 800 metru attālumā.
“Vadītāja tur nebija, tur bija vēl viena sieviete, viņa stāstīja, ka vadītājs vienkārši izkāpa un devās mājās. Tur var redzēt asins pēdas, tur ir taisna taka, viņš ir nogājis apmēram 800 metrus, izrādās, līdz mājām,” raisījumam stāsta kāds vietējais iedzīvotājs.
No mājām mediķi vīrieti nogādāja slimnīcā. Viņa stāvoklis bija stabils, tomēr traumu dēļ nepieciešami papildu izmeklējumi. Zināms, ka pie stūres sēdēja 80 gadus vecs vīrietis.
