“Tiks nekavējoties iznīcināta un pārvērsta par pelnu kaudzi!” Irāna izsaka draudus šai ASV nozarei 0
Irānas bruņotie spēki sestdien draudēja iznīcināt ar ASV saistīto naftas infrastruktūru pēc ASV prezidenta Donalda Trampa paziņojuma par Hargas salas bombardēšanu.
Irānas armijas centrālais štābs paziņoja, ka naftas un enerģētikas infrastruktūra, ka pieder firmām, kuras sadarbojušās ar ASV, tiks “nekavējoties iznīcināta un pārvērsta par pelnu kaudzi”, ja tiks uzbrukts Irānas enerģētikas objektiem.
Šis paziņojums, par kuru vēstīja Irānas ziņu aģentūras “Fars” un “Tasnim”, bija atbilde uz ASV prezidenta paziņojumiem.
Tramps piektdien paziņoja, ka ASV ir bombardējušas militāros mērķus Hargas salā, kas ir Irānas naftas eksporta centrs, tos “pilnīgi iznīcinot”.
Tramps sacīja, ka pagaidām izvēlējies neuzbrukt naftas infrastruktūrai Hargas salā. “Tomēr, ja Irāna vai kāds cits darīs kaut ko, lai iejauktos kuģu brīvā un drošā kuģošanā caur Hormuza šaurumu, es nekavējoties pārskatīšu šo lēmumu,” brīdināja Tramps.