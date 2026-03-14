Tankeris Horzuma šaurumā. Ilustratīvs attēls
Tankeris Horzuma šaurumā. Ilustratīvs attēls
“Tiks nekavējoties iznīcināta un pārvērsta par pelnu kaudzi!” Irāna izsaka draudus šai ASV nozarei 0

9:19, 14. marts 2026
Irānas bruņotie spēki sestdien draudēja iznīcināt ar ASV saistīto naftas infrastruktūru pēc ASV prezidenta Donalda Trampa paziņojuma par Hargas salas bombardēšanu.

Kāpēc arvien vairāk cilvēku līdz 50 gadiem saslimst ar vēzi? Eksperti nosauc galvenos iemeslus
7 lietas par aiziešanu pensijā, par kurām neviens tevi nebrīdina
Veselam
Kas notiks, ja katru dienu apēdīsi vismaz vienu banānu? Būs 6 jūtami labumi tavai veselībai
Lasīt citas ziņas

Irānas armijas centrālais štābs paziņoja, ka naftas un enerģētikas infrastruktūra, ka pieder firmām, kuras sadarbojušās ar ASV, tiks “nekavējoties iznīcināta un pārvērsta par pelnu kaudzi”, ja tiks uzbrukts Irānas enerģētikas objektiem.

Šis paziņojums, par kuru vēstīja Irānas ziņu aģentūras “Fars” un “Tasnim”, bija atbilde uz ASV prezidenta paziņojumiem.

CITI ŠOBRĪD LASA
Rīga atkal ir topā – degvielas cenu tendences Baltijas valstu galvaspilsētās
Sestdiena būs patiesi patīkama. Laika prognoze
Veselam
Svara zaudēšanas injekcijas atstāj paliekošas sekas – dažiem tās kļūst par īstu lāstu

Tramps piektdien paziņoja, ka ASV ir bombardējušas militāros mērķus Hargas salā, kas ir Irānas naftas eksporta centrs, tos “pilnīgi iznīcinot”.

Tramps sacīja, ka pagaidām izvēlējies neuzbrukt naftas infrastruktūrai Hargas salā. “Tomēr, ja Irāna vai kāds cits darīs kaut ko, lai iejauktos kuģu brīvā un drošā kuģošanā caur Hormuza šaurumu, es nekavējoties pārskatīšu šo lēmumu,” brīdināja Tramps.

SAISTĪTIE RAKSTI
Ja tas notiks, NATO var aktivizēt 5. pantu un mesties palīgā: eksperts nosauc iespējamo scenāriju konfliktā ar Irānu
VIDEO. Sprādzieni Dubaijā: pie finanšu centra nokrīt notriekto dronu atlūzas, virs pilsētas paceļas dūmi
ASV tagad atkal atļauj pirkt tankkuģos esošo Krievijas naftu: cik ilgi tas turpināsies?
