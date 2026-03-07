Donalds Tramps
Foto. Scanpix/LETA/Doug Mills/The New York Times via AP, Pool

Nopietni tiek apsvērta pilnīga iznīcināšana! Tramps draud Irānai ar ļoti smagu triecienu 0

LETA
16:10, 7. marts 2026
ASV prezidents Donalds Tramps sestdien paziņojis, ka Irāna saņems ļoti smagu triecienu, un draudēja paplašināt uzbrukumu mērķus.

“Šodien Irāna saņems ļoti smagu triecienu!” savā platformā “Truth Social” paziņoja ASV prezidents.

“Irānas sliktās uzvedības dēļ nopietni tiek apsvērta pilnīga iznīcināšana (..) tādos apgabalos un cilvēku grupās, kuras līdz šim brīdim netika uzskatītas par mērķiem,” paziņoja prezidents.

Tramps arī norādīja, ka Irānas prezidents Masuds Pezeškiāns ir atvainojies Persijas līča valstīm par uzbrukumiem, un pauda pārliecību, ka atvainošanās tika izteikta tikai ASV un Izraēlas uzbrukumu dēļ. Tramps apsūdzēja Irānu centienos “pārņemt un pārvaldīt Tuvos Austrumus”.

“Irāna vairs nav “Tuvo Austrumu huligāns”, tā vietā tā ir “Tuvo Austrumu zaudētāja”, un tāda būs vēl daudzus gadu desmitus, līdz tā kapitulēs vai, kas ir ticamāk, pilnībā sabruks,” viņš piebilda.

