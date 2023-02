Foto: Panthermedia/SCANPIX/LETA

Itālijā taps enerģētikas centrs







Ivars Bušmanis

Itālija plāno izmantot ES līdzekļus no “REPowerEU” plāna, lai pilnībā atbrīvotos no Krievijas gāzes atkarības un pārvērstu valsti enerģētikas centrā, teikts premjerministres Džordžijas Meloni paziņojumā 6. februārī, tiekoties ar attiecīgajiem ministriem un enerģētikas uzņēmumu vadītājiem. Kopējais pieejamais finansējums ir gandrīz 300 miljardi eiro. Tas ietver aptuveni 225 miljardus eiro neizmantotos aizdevumus no pandēmijas laikā sāktā ekonomikas atjaunošanas plāna “NextGenerationEU”, kā arī papildu 20 miljardu eiro dotāciju no ES emisijas kvotu pārdošanas. Viens no lielākajiem projektiem būšot Ziemeļāfrikā ražotā ūdeņraža transportēšana uz Eiropu.