Memorands nes efektivitāti – Latvijā noteiktām pārtikas precēm ir samazinājusies cena 31
Latvija kļuvusi par vienīgo Baltijas valsti, kur pēc pārtikas cenu memoranda ieviešanas pārtikas un bezalkoholisko dzērienu cenas ir samazinājušās, turklāt kritums skāris vairākas pirmās nepieciešamības preces. Ekonomikas ministrija uzsver – tas apliecina, ka iniciatīva sāk dot rezultātus, lai gan pasaulē pārtikas cenas turpina pieaugt, vēsta portāls LSM.
Salīdzinot jūliju ar maiju, secināts, ka, neskatoties uz kopējo inflāciju un cenu pieaugumu citos sektoros, pārtikas un bezalkoholisko dzērienu segmenta cenas Latvijā samazinājušās par 0,2%. Pretstatā tam Igaunijā un Lietuvā tās pieauga vai palika nemainīgas. Ekonomikas ministrija norāda, ka jūnijā lielākajai daļai pārtikas apakšgrupu, kas iekļautas cenu samazinājuma memorandā, cenas saruka par 1,1% – tas ir straujākais kritums kopš 2015. gada (izņemot Covid-19 periodu).
Savukārt jūlijā reģistrēts neliels kāpums – 0,3%, taču to noteica ārēji faktori, tostarp pasaules pārtikas cenu pieaugums par 7,6% gada griezumā, īpaši gaļas un augu eļļu segmentos, kā arī sezonalitāte un laikapstākļi.
Divu mēnešu kopsavilkumā cenas apakšgrupās kopumā samazinājušās, un to devums kopējā pārtikas cenu kritumā bija ievērojami lielāks nekā citās pārtikas kategorijās. Samazinājums īpaši vērojams pirmās nepieciešamības precēm – miltiem, graudaugiem, cūkgaļai, jogurtam, sieram, sviestam un svaigiem dārzeņiem.
“Latvija šobrīd ir vienīgā Baltijas valsts, kur pēc pārtikas cenu memoranda ieviešanas cenas ir samazinājušās. Tas apliecina, ka ejam pareizajā virzienā,” LSM uzsvēra Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks Jānis Salmiņš, piebilstot, ka iniciatīva īpaši palīdz ģimenēm ar zemiem ienākumiem, senioriem un daudzbērnu ģimenēm.
CSP priekšnieks Raimonds Lapiņš atgādināja, ka Latviju kā mazu atvērtu ekonomiku būtiski ietekmē pasaules tirgus cenu svārstības. Lai mazinātu šo faktoru ietekmi un nodrošinātu objektīvāku analīzi, valdība ir atļāvusi CSP iegūt lielveikalu cenu datus. Pamatojoties uz tiem, tiks izveidots pārtikas cenu indekss, kas ļaus Ekonomikas ministrijai un sabiedrībai regulāri sekot cenu izmaiņām. Ministrija sola turpināt rūpīgu monitoringu, nodrošinot caurredzamību un godīgu konkurenci pārtikas tirgū.