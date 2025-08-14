Mediji ziņo par Trampa Aļaskas un Ukrainas resursu piedāvājumu Putinam apmaiņā pret kara izbeigšanu 0
ASV prezidents Donalds Tramps plāno piektdien piedāvāt Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam piekļuvi Aļaskas dabas resursiem un daļēju sankciju atcelšanu Krievijas aviācijas rūpniecībai apmaiņā pret kara izbeigšanu Ukrainā, vēsta britu laikraksts “The Telegraph”.
Tramps apsver iespēju Krievijai piešķirt piekļuvi dabas resursiem Beringa šaurumā, kā arī varētu piedāvāt Putinam piekļuvi retzemju minerāliem Ukrainas teritorijās, ko pašlaik okupējusi Krievija, vēsta “The Telegraph”.
Laikraksts ziņoja, ka ASV finanšu ministrs Skots Besents strādā pie šo ekonomisko pasākumu sagatavošanas.
Piektdien ASV Aļaskas štatā gaidāms Trampa un Putina samits, kas būs pirmā ASV un Krievijas līderu tikšanās kopš 2021.gada.
Tiek uzskatīts, ka Ukrainā atrodas 10% no pasaules litija rezervēm, ko izmanto akumulatoru ražošanā. Divas no lielākajām litija atradnēm atrodas Krievijas kontrolētajās teritorijās.
Lielbritānijas valdības avoti laikrakstam “The Telegraph” norādīja, ka šādi ekonomiskie stimuli Eiropai varētu būt pieņemami, ja vien sabiedrība tos neuztvers kā atalgojumu Krievijai.
Laikraksts arī vēsta, ka Izraēlas Rietumkrasta okupāciju varētu izmantot kā paraugu kara izbeigšanai Ukrainā. Krievijai tādā gadījumā būtu militāra un ekonomiska kontrole pār okupēto teritoriju. “The Telegraph” norāda, ka šī ideja izskanējusi Trampa īpašā sūtņa Stīva Vitkofa sarunās ar Krievijas amatpersonām.
Tomēr Tramps apgalvojumus par Aļaskas dabas resursu pielaidi noliedz. Viņš trešdien telefonsarunā ar Eiropas valstu līderiem un Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski paziņojis, ka piektdien Aļaskā, tiekoties ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu, negrasās apspriest nekādus teritoriju sadalīšanas jautājumus, atsaucoties uz divām Eiropas amatpersonām un vēl trim avotiem, ziņoja raidsabiedrība “NBC News”.
Tramps sacīja, ka viņš gatavojas tikties ar Putinu, lai nodrošinātu pamieru Ukrainā, norādīja avoti.
ASV prezidents un Eiropas līderi bija vienisprātis, ka pirms miera sarunu sākšanas Ukrainā būtu jāpanāk pamiers, norādīja Eiropas amatpersonas un vēl divi avoti. Viņi piebilda, ka pēc sarunas dažiem Eiropas līderiem radies iespaids, ka Tramps nav optimistiski noskaņots par piektdien Aļaskā gaidāmā samita iznākumu.
Visi līderi bija vienisprātis, ka Ukraina būtu jāiekļauj sarunās un tai jāizlemj, uz kādu piekāpšanos tā ir gatava, kad runa ir par Ukrainas teritorijām, atklāja avoti. Viņi arī sacīja, ka līderi bija vienisprātis, ka gadījumā, ja Putins nepiekritīs pamieram, Tramps, visticamāk, piemēros Krievijai jaunas sankcijas.
Divi citi cilvēki, kas informēti par vakar notikušās telefonsarunas saturu, sacīja, ka Eiropas līderiem radās pozitīvs iespaids par Trampa plāniem attiecībā uz samitu ar Putinu. Viens no avotiem sacīja, ka pamiera panākšana, domājams, būs Trampa prioritāte tikšanās laikā. Otrs avots pauda pārliecību, ka sarunas par Ukrainas teritoriju nenotiks bez Ukrainas.