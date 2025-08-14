Bērni mierīgi varēja piekļūt pornogrāfijai: jauns likums atklāj prātam neaptveramu statistiku 0
Lielākā britu pornogrāfijas vietne “Pornhub” zaudē vairāk nekā 1 miljonu apmeklētāju divu nedēļu laikā pēc Tiešsaistes drošības likuma stāšanās spēkā, ziņo ārvalstu mediji.
Britu lietotāju apmeklējums dažās no pasaulē populārākajām pornogrāfijas vietnēm ir gandrīz uz pusi samazinājies kopš jauno vecuma pārbaudes noteikumu stāšanās spēkā Apvienotajā Karalistē. “Pornhub” divu nedēļu laikā zaudējis vairāk nekā 1 miljonu apmeklētāju.
Lietotājiem tiek prasīts, piemēram, augšupielādēt personu apliecinošus dokumentus, norādīt kredītkartes datus vai skenēt seju, lai pierādītu, ka viņi ir vecāki par 18 gadiem.
“Pornhub”, Apvienotās Karalistes visvairāk apmeklētā pieaugušo vietne, piedzīvoja 47% lietotāju kritumu no 24. jūlija, dienas pirms noteikumu stāšanās spēkā, līdz 8. augustam, liecina dati no analītikas uzņēmuma “Similarweb”.
Apmeklējumi vietnei “XVideos” arī samazinājās par 47%, savukārt “xHamster” apmeklējums kritās par 39% tajā pašā periodā.
“Pornhub” vidējais ikdienas apmeklējumu skaits samazinājās no 3,2 miljoniem jūlijā līdz 2 miljoniem pirmajās deviņās augusta dienās, savukārt “xHamster” no 1,7 miljoniem līdz 1,2 miljoniem mēneša griezumā.
“Pornhub” norādīja: “Kā mēs esam redzējuši daudzās pasaules valstīs, parasti samazinās trafiks vietnēm, kas ievēro noteikumus, un pieaug trafiks vietnēm, kas nav ievērojušas noteikumus.”
Ne “xHamster”, ne “XVideos” uzreiz neatbildēja uz komentāru pieprasījumu.
Lielais britu vecuma pārbaudes sistēmas ieviešanas pieaugums sakrita ar strauju virtuālo privāto tīklu (VPN) izmantošanas pieaugumu, kas ļauj lietotājiem slēpt savu tiešsaistes atrašanās vietu.
Vairāki VPN lietotnes pakāpeniski pakāpās līdz augstākajām vietām Apvienotās Karalistes iPhone “App Store” sarakstā, jo pakalpojumu sniedzēji, tostarp “Proton” un “Nord Security”, ziņoja par desmitkārtīgu lietojuma pieaugumu.
“Ofcom” pirms jauno noteikumu ieviešanas paziņoja, ka vairāki galvenie pornogrāfijas pakalpojumu sniedzēji, tostarp “Pornhub”, piekrituši ieviest efektīvas vecuma pārbaudes, lai ievērotu jaunās prasības. Tomēr daudzi gaidīja līdz 25. jūlija termiņam, lai tās īstenotu.
Dramatiskais apmeklētāju kritums pieaugušo vietnēs netika novērots sociālo tīklu vietnēs, piemēram, Elon Muska “X” un “Reddit”, kur trafika rādītāji bija salīdzinoši stabili pēc vecuma pārbaudes ieviešanas pagājušajā mēnesī, liecina “Similarweb” dati.
Likums, kas tika pieņemts 2023. gadā, bet tiek pakāpeniski ieviests, ir globāls precedents, liekot tehnoloģiju kompānijām uzņemties lielāku atbildību bērnu aizsardzībā internetā. Līdzīgas vecuma pārbaudes prasības plāno ieviest arī ES, Austrālija un vairākas ASV štati.
“Ofcom” pētījumi liecina, ka 8% bērnu vecumā no 8 līdz 14 gadiem un 19% 13–14 gadus veco zēnu Apvienotajā Karalistē mēnesī apmeklējuši kādu interneta pornogrāfijas vietni.
Likuma mērķus plaši atbalsta sabiedrība, taču ieviešana saskārusies ar pretestību saistībā ar privātuma jautājumiem, kā arī sūdzībām no dažiem ASV valdības un Silīcija ielejas pārstāvjiem par tā ietekmi uz vārda brīvību.
“Similarweb” dati dod pirmo ieskatu par to, kā britu interneta lietotāji reaģē uz jauno tiešsaistes drošības regulējumu, taču ietekme var mainīties, jo cilvēki pierod pie jaunajiem noteikumiem vai apgūst vecuma pārbaudes rīkus.
Apmeklētāju skaits konkrētās vietnēs var ievērojami atšķirties katru dienu, atkarībā no dažādiem faktoriem – sākot no laikapstākļiem līdz lieliem sporta notikumiem.
Kopējais apmeklējumu skaits 90 lielākajās pornogrāfijas vietnēs no jūlija līdz augustam samazinājās par 23%, liecina dati, kas norāda uz lielām atšķirībām starp populārākajām un mazāk zināmām vietnēm. Dažām mazākām vietnēm apmeklējums dramatiski pieaudzis.
“Ofcom” novērtē, cik labi tiek ievērots likums un tā plašāku ietekmi. Regulators sācis izmeklēšanu pret četriem uzņēmumiem, kas pārvalda vairāk nekā 30 pornogrāfijas vietnes, par to, vai viņi pietiekami cenšas liegt piekļuvi nepilngadīgajiem.