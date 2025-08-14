Jānomazgājas laicīgi! Daļā Rīgas nākamceturtdien nebūs karstā ūdens 0
Nākamceturtdien 21.augustā Ziepniekkalnā, Torņkalnā, Atgāzenē nebūs karstā ūdens, aģentūru LETA informēja AS “Rīgas Siltums” pārstāve Jana Roze.
“Rīgas Siltums” 21.augustā veiks siltumcentrāles “Ziepniekkalns” siltumtīklu hidraulisko drošības pārbaudi. Pārbaudes laikā minētajās apkaimēs nebūs pieejams karstais ūdens.
Par plānoto siltumenerģijas padeves pārtraukšanu savlaicīgi ir informēti namu īpašnieki un apsaimniekotāji, kuru pienākums ir informēt dzīvokļu īpašniekus.
Iedzīvotāju drošībai, lai siltumtīklos radušos bojājumu gadījumā apkārtējā vidē neizplūstu karsts siltumnesējs, pirms hidrauliskās pārbaudes to atdzesē, tāpēc karstā ūdens temperatūra pazemināsies jau iepriekšējās dienas vakarā.
Hidrauliskā pārbaude tiek veikta vienas dienas laikā. Karstā ūdens padeve tiks atjaunota jau tās pašas dienas vakarā, izņemot vietās, kur tiek atklāti siltumtīklu bojājumi, iespējami karstā ūdens piegādes pārtraukumi līdz bojājumu novēršanai.
Jau ziņots, ka “Rīgas siltuma” koncerna apgrozījums finanšu gada pirmajā pusgadā, kas ilga no 2024.gada 1.oktobra līdz 2025.gada 31.martam, bija 189,28 miljoni eiro, kas ir par 12% mazāk nekā attiecīgajā periodā gadu iepriekš, savukārt koncerna peļņa pieauga par 31,7% un sasniedza 33,38 miljonus eiro, liecina kompānijas publiskotā informācija.
Mātessabiedrības “Rīgas siltums” apgrozījums attiecīgajā periodā bija 189,25 miljoni eiro, kas ir samazinājums par 21,8%, bet uzņēmuma peļņa kritās par 12% – līdz 22,465 miljoniem eiro.
“Rīgas siltums” ir viens no galvenajiem siltumenerģijas piegādātājiem Rīgā. Kompānijas kapitālā 49% pieder Rīgas domei, 48,99% – Latvijas valstij, 2% – SIA “Enerģijas risinājumi. RIX”, bet “Latvenergo” pieder 0,005% akciju.