“Ir jādomā, kā veikt attiecīgas izmaiņas, lai šo pagrieztu atpakaļ.” Ekonomikas ministrs sola nepieļaut mazo veikalu slēgšanu 0

11:31, 14. augusts 2025
Ziņas Latvijā

Kas notiks ar pārtikas cenām? Kas notiks ar vietējiem ražotājiem un tirgotājiem? Cenšoties rast atbildi uz šiem jautājumiem TV24 raidījumā “Naudas cena”, ekonomikas ministrs (ZZS) Viktors Valainis norāda, ka jāveic izmaiņas likumdošanā, Latvijas Tirgotāju asociācijas prezidents Henriks Danusēvičs ierosina reizi gadā mazajiem uzņēmējiem piešķirt sociālā nodokļa atvieglojumus, bet Lauksaimniecības tirgus veicināšanas centra vadītāja Ingūna Gulbe – samazināt PVN pārtikai.

“Valsts pamats un stabilitāte jebkurā krīzes situācijā ir vietējie uzņēmēji. Viņi nekur neaiziet. To mēs redzam arī pēc Ukrainas piemēra,” zina teikt Danusēvičš. Raksturojot šā brīža situāciju Latvijas tirgū, viņš ar nožēlu atzīst, ka valsts dara visu iespējamo, lai panāktu zemākas cenas globālajiem veikalu tīkliem. “Un visi šie instrumenti padara vēl vairāk nekonkurētspējīgus vietējos tīklus, sākot no “Top”, “Mego” un citiem… Viņiem šis ir tāds maziņš nāves spriedums, jo pienagloja klāt vēl alkohola tirdzniecības liegumu.” Rezultātā mazie veikali jau pamazām tiekot slēgti un esot skaidrs, ka mainīsies arī pircēju ieradumi, jo iecienītā mazā piemājas veikala vietā nāksies doties uz kādu no lielveikaliem vai degvielas uzpildes staciju, jo to darba laiks būs ilgāks. Lai situāciju uzlabotu un viss nebūtu tik bēdīgi, viņš ierosina reizi gadā mazajiem uzņēmējiem piešķirt sociālā nodokļa atvieglojumus. “Tas būtu liels atvieglojums mazajiem veikaliem…”

Klausoties Tirgotāju asociācijas prezidenta stāstījumā, ekonomikas ministrs piebilda, ka viņš rūpīgi sekojot līdzi tam, kas notiek ar mazajiem veikaliem laukos un sola nepieļaut to slēgšanu. “Ir jādomā, kā veikt attiecīgas izmaiņas, lai šo pagrieztu atpakaļ, jo, ja mēs ar likuma izmaiņām esam panākuši, ka veikals vienkārši aiztaisās ciet, un tas ir vienīgais veikals lauku teritorijā – tas nav labi! Viņš saprotot, ka arī veikala darba laika saīsināšana par divām stundām var radīt apgrūtinājumu kur ir tikai viens veikals un cilvēkiem nav alteratīvas aiziet uz citu.

Savukārt Ingūna Gulbe uzskata, ka situāciju, lai samazinātu pārtikas cenas, var risināt, samazinot PVN pārtikai. “Tā tas notiek citās ES valstīs, cilvēki tur pārtikai tērē mazāk naudas kā Latvijā…”

Projektu “Naudas cena” finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma “Naudas cena” saturu atbild AS “TV Latvija”.

