Vai tas ir pieņemami? Cilvēkam aprūpe nepieciešama katru dienu, bet pabalsts nav mainījies kopš vēl bija lati 0

LA.LV
10:24, 17. februāris 2026
Viedokļi

Latvijā ir gana daudz cilvēku, kuriem ikdienā nepieciešama aprūpe, taču ne vienmēr tā ir pieejama, to TV24 raidījumā “Uz līnijas” komentē Tiesībsarga biroja Sociālo, ekonomisko un kultūras tiesību nodaļas vadītāja Ineta Rezevska.

Kokteilis
Tās izsūc visu tavu enerģiju: nosauktas visbīstamākās Zodiaka zīmes
Kokteilis
Īstas miegamices! Trīs zodiaka zīmes, kurām patīk kārtīgi izgulēties
“Nevarēju ne paiet, ne pagulēt, bet NMPD “nolasīja lekciju”!” Linards vīlies veselības sistēmā un pateicas īpašam cilvēkam, kurš viņu tomēr izglāba
Lasīt citas ziņas

Raidījuma skatītāja ir nobažījusies par cilvēku, kurš jau kopš bērnības ir pirmās grupas invalīds: “Viņam ir vajadzīga aprūpe katru dzīves dienu, bet Rīgas domes piešķirtais pabalsts nav mainījies kopš laikiem, kad vēl bija lati.”

Rezevska norāda, ka visiem cilvēkiem, kuri jau kopš bērnības ir ar invaliditāti, pienākas īpašais kopšanas pabalsts, kas ir apmēram 400 eiro mēnesī.

CITI ŠOBRĪD LASA
“Šīs sāpes meitu iedzina depresijā…” Paulas Dukures ģimene atklāti runā par notikušo traģēdiju
VIDEO. “Ko?” Žurnāliste mēģina intervēt Purvciema iedzīvotājus, bet viņi nesaprot ne vārda
Latvija, turam īkšķus! Mūsu hokejistiem izšķiroša cīņa par ceturtdaļfinālu

Tāpat viņa uzsver, ka Rīgas pašvaldība piedāvā pakalpojumu, kas nodrošina aprūpi mājās.

Plašāk skaties video.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Valsts kontrole atradusi pamatīgus robus invalīdu atbalsta sistēmā – tā ir sadrumstalota un nevienlīdzīga
TV24
“Ja vienīgā kvalitāte ir invaliditāte, darbu atrast būs grūti.” Balodis par 1. grupas invalīdu iespējām Latvijā
RAKSTA REDAKTORS
“Nestrādāju, man ir invaliditāte kopš dzimšanas. Vai es 2026. gadā saņemšu lielāku pabalstu?” Zanda cer uz izmaiņām
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.