Vai tas ir pieņemami? Cilvēkam aprūpe nepieciešama katru dienu, bet pabalsts nav mainījies kopš vēl bija lati 0
Latvijā ir gana daudz cilvēku, kuriem ikdienā nepieciešama aprūpe, taču ne vienmēr tā ir pieejama, to TV24 raidījumā “Uz līnijas” komentē Tiesībsarga biroja Sociālo, ekonomisko un kultūras tiesību nodaļas vadītāja Ineta Rezevska.
Raidījuma skatītāja ir nobažījusies par cilvēku, kurš jau kopš bērnības ir pirmās grupas invalīds: “Viņam ir vajadzīga aprūpe katru dzīves dienu, bet Rīgas domes piešķirtais pabalsts nav mainījies kopš laikiem, kad vēl bija lati.”
Rezevska norāda, ka visiem cilvēkiem, kuri jau kopš bērnības ir ar invaliditāti, pienākas īpašais kopšanas pabalsts, kas ir apmēram 400 eiro mēnesī.
Tāpat viņa uzsver, ka Rīgas pašvaldība piedāvā pakalpojumu, kas nodrošina aprūpi mājās.
