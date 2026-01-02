Ēķis: Ir labi, ka ir cilvēki no pašu krievu vidus, kas “dod virsū tiem vatņikiem” 0

LA.LV
0:07, 3. janvāris 2026
Ziņas Latvijā

Andrejam Ēķim, producentam un režisoram, par uguņošanu kā tādu ir krass viedoklis. Kā viņš saka: “Kaut kas ir noticis Ukrainā! Un kā kāds tagad var iedomāties šaut raķetes?! Šāviens jau arī ir kā sprādziens!”

Veselam
Ir 5 cilvēku grupas, kam vajadzētu izvairīties no avokado lietošanas uzturā
Kokteilis
Priekšmeti, ko vērts turēt mājās, jo tie piesaista naudu
Ja tev pieder kāda no šīm 7 automašīnām, iespējams, ir īstais brīdis sākt domāt par pārdošanu
Lasīt citas ziņas

Kā viņš izteicās TV24 raidījumā “Preses klubs”, “mēs dzīvojam pierobežas valstī, kur blakus notiek karš. Mums ir

jābūt gataviem, ka tas sprādziens varbūt nemaz nav salūta sprādziens, varbūt tas ir kaut kāds drons!”
CITI ŠOBRĪD LASA
Kokteilis
FOTO. Vecgada vakarā “Pauls un Keišs. Vīrieši labākos gados” aizvadīta īpaši lustīgā atmosfērā
“Tesla” 2026.gadā zaudējusi līderpozīcijas elektroauto tirgū
Kur aizceļot 2026. gadā? “Ryanair” norauc 5 tūristiem iekārojamas pilsētas

Ēķis uzskata, ka šis uguņošanas aizliegums Latvijā ir ar mērķi kādai grupai parādīt, ka viņi dzīvo nepareizā laika zonā: “Tas ir jautājums, kāpēc viņi nepieder pie mūsu laika zonas?! Bet man ir tāda sajūta, ka arvien mazāk un mazāk viņu paliek.”

Tiesa gan, Ēķis stāsta par Latvijā dzīvojošu ukraiņu pieredzi – dzīvojot mikrorajonā, viņi esot Vecgada vakarā sajutušies kā Maskavā, jo Ukrainā jau ir viena laika zona ar Latviju.

“Tomēr galvenais ir kara tuvums,” saka Ēķis, skaidrojot, ka

tieši caur šo uguņošanu “var visādus sūdus taisīt, un neviens neko nesapratīs!”

Režisors arī atklāj, kādi ir pēdējā laika novērojumi Facebook vietnē, proti: “Es pirmoreiz jūtu, ka parādās krievu tautības cilvēki, kuri sāk brukt virsū vatņikiem. Arī kāds aktieris no Daugavpils katru dienu ķēmojas par vatņikiem – viņš ir lepns krievs un neslēpjas.”

Vistrakākais ir tas, ka mēs dalām cilvēkus nevis pēc vērtībām, bet pēc tautībām, saka Ēķis, norādot, ka tāpēc ir labi, ka ir šādi drosmīgi cilvēki no pašu krievu vidus, kas “dod virsū tiem vatņikiem“.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Kokteilis
VIDEO. “Cilvēka prāts ir tumšs labirints!” Ēķis ļauj ieskatīties savā jaunākajā un drosmīgākajā trillerī
TV24
Andrejs Ēķis: No laimes līdz nelaimei ir viens “bam”!
TV24
Ēķis par Trampu: Viņš ir spēlmanis ar augstu gatavību uzņemties risku
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.