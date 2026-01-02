Ēķis: Ir labi, ka ir cilvēki no pašu krievu vidus, kas “dod virsū tiem vatņikiem” 0
Andrejam Ēķim, producentam un režisoram, par uguņošanu kā tādu ir krass viedoklis. Kā viņš saka: “Kaut kas ir noticis Ukrainā! Un kā kāds tagad var iedomāties šaut raķetes?! Šāviens jau arī ir kā sprādziens!”
Kā viņš izteicās TV24 raidījumā “Preses klubs”, “mēs dzīvojam pierobežas valstī, kur blakus notiek karš. Mums ir
Ēķis uzskata, ka šis uguņošanas aizliegums Latvijā ir ar mērķi kādai grupai parādīt, ka viņi dzīvo nepareizā laika zonā: “Tas ir jautājums, kāpēc viņi nepieder pie mūsu laika zonas?! Bet man ir tāda sajūta, ka arvien mazāk un mazāk viņu paliek.”
Tiesa gan, Ēķis stāsta par Latvijā dzīvojošu ukraiņu pieredzi – dzīvojot mikrorajonā, viņi esot Vecgada vakarā sajutušies kā Maskavā, jo Ukrainā jau ir viena laika zona ar Latviju.
“Tomēr galvenais ir kara tuvums,” saka Ēķis, skaidrojot, ka
Režisors arī atklāj, kādi ir pēdējā laika novērojumi Facebook vietnē, proti: “Es pirmoreiz jūtu, ka parādās krievu tautības cilvēki, kuri sāk brukt virsū vatņikiem. Arī kāds aktieris no Daugavpils katru dienu ķēmojas par vatņikiem – viņš ir lepns krievs un neslēpjas.”
Vistrakākais ir tas, ka mēs dalām cilvēkus nevis pēc vērtībām, bet pēc tautībām, saka Ēķis, norādot, ka tāpēc ir labi, ka ir šādi drosmīgi cilvēki no pašu krievu vidus, kas “dod virsū tiem vatņikiem“.