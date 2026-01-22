Olga un Kaspars Kambalas mij laulības gredzenus.
Olga un Kaspars Kambalas mij laulības gredzenus.
Publicitātes foto

“Jā, es ļoti priecājos, bet…” Olga Kambala atklāj, kā patiesībā jūtas par meitas saderināšanos 0

20:34, 22. janvāris 2026
Gada nogalē sabiedrība uzzināja par kādu nozīmīgu pavērsienu Olgas Kambalas ģimenē – viņas vidējā atvase Loreta ir pieņēmusi bildinājumu. Gatavojoties šova “Slavenības. Bez filtra” jaunākajai sezonai, Olga un Kaspars veltīja laiku diskusijām par gaidāmo notikumu, neslēpjot gan aizkustinājumu, gan mātišķas bažas.

Grimētavas krēslā sēžot, Olga saņēma tiešu jautājumu no vīra: “Vai tu priecājies, ka Loreta, tava vidējā meita, tūlīt precēsies?” Atbilde bija neviennozīmīga, atklājot iekšēju cīņu starp prieku un skumjām par bērna pieaugšanu. Olga neslēpa, ka “tā esot tāda jocīga sajūta”.

Olga atzīst, ka ziņa par saderināšanos izraisījusi asaras. “Jā, es ļoti priecājos, bet… no otras puses, man ir tāda sajūta, ka man viņu atņēma,” viņa skaidroja. Emocijas bijušas tik sakāpinātas, ka gredzena vizuālās detaļas palikušas otrajā plānā. “Es pat tikai pēc nedēļas pamanīju, ka tas gredzens ir diezgan okei… es biju tik pārsteigta. Es pa īstam priecājos. Es neskatījos, kur viņi atrodas, cik maksā tas gredzens, es pa īstam priecājos,” atceras Olga.

Diskusijā neizpalika arī praktiskā puse. Kamēr Kaspars uzskata, ka galvenais ir solījums mīlēt, Olga paliek uzticīga saviem principiem: “Es esmu mantisks cilvēks, man viss iet kopā. Tā ir mana meita! Hallo!” Viņa pat pajokoja, ka “topošajam znotam vajadzētu izpirkt līgavu no vecākiem par 100 aitām”.

Lai gan Kaspars aicina vispirms uzklausīt pašu jauno pāri, Olga ir pārliecināta – šāds notikums ir jānosvin ar vērienu. Viņa neslēpj savu entuziasmu par svētku rīkošanu: “Bet es jau arī gribu to ballīti, b*in, es pirmo reizi izdodu meitu pie vīra!”

