Ja izdarīsi labu, tev ar labu arī tiks atdarīts! Horoskopi 5.martam Ieteikt







Auns

Vai tu zini, ko tu patiesībā vēlies? Jo no malas skatoties tā vien liekas, ka tu pat nenojaut, ko un kā tu gribi. Bet dusmojies, ka citi tevi nesaprot, lai arī tu pats nemaz to nezini.

Vērsis

Darba daudz, arī brīvdienās? Dažreiz tu aizmirsti padomāt par sevi un savu labsajūtu. Ja vien ir iespēja, atpūties vismaz šodien, lai ar jaunu sparu sāktu nākošo nedēļu.

Dvīņi

Tev viss kā ierasti – no vienas galējības otrā. No smaida līdz asarām un atpakaļ. Un, kas ir pats trakākais, brīžiem tu pat nezini, par ko tas viss.

Vēzis

Šajās dienās iespējama slikta pašsajūta – saudzē sevi! Ja jūti, ka esi pārdedzis darbā, ņem atvaļinājumu! Bet, ja tev viss ir lieliski, tāpat – atpūties, jo šodien taču ir svētdiena.

Lauva

Tu šodien sasniegsi savus mērķus, tu iesi uz tiem taisnā ceļā un neviens tev nevarēs tajā stāties. Bet tie, kas stājas – paši vien vainīgi!

Jaunava

Apdari šodien visus mājas darbus – izsūc grīdas, noslauki putekļus. Pirmkārt, tas tev palīdzēs nomierināt nervus, otrkārt, māja spīdēs un laistīsies.

Svari

Ja kāds tev lūdz palīdzību, neatsaki to! Esi pretimnākošs, nevis egoistisks cilvēks. Ja izdarīsi labu, tev ar labu arī tiks atdarīts.

Skorpions

Grūta diena izvēļu ziņā – no vienas puses, tu zini, ko tu vēlies. No otras – saproti, ka to sasniegt nebūs viegli. Un kas par to? Ja to vēlies, ej un dari!

Strēlnieks

Uzmanies šodien, braucot pie stūres vai ejot pa ceļu. Pastāv liela iespēja, ka iekļūsi ceļu satiksmes negadījumā. Esi ļoti uzmanīgs.

Mežāzis

Pavadi šo dienu kopā ar mīļajiem – viņi tavas rūpes un tavu uzmanību novērtēs. Varbūt ir kādi nepadarīti darbi? Arī šim mērķim diena gaidāma labvēlīga.

Ūdensvīrs

Esi aizmirsis par sevi un savām vajadzībām. Atpūties! Padomā par sevi! Nogurums, ko tu, iespējams, izjūti, norāda uz to, ka tev steidzami nepieciešama atpūta!

Zivis

Gribēsies izdancināt visus pēc sirds patikas, taču uzreiz jāsaka – tā ir slikta doma. Jo, pirmkārt, tevi nesapratīs, otrkārt, tu dabūsi pēc tam taisnoties.