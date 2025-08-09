Darba grupas un ielāpi – kā Latvijas valdība imitē problēmu risināšanu un “noairē” tās 0
Jānis Hermanis, datu pētnieks, LDDK finanšu un nodokļu eksperts, TV24 raidījumā “Kārtības rullis” norāda, ka Latvijas politikā problēmu risināšana bieži vien iestrēgst noliegšanā un ilgstošās darba grupās, kamēr uzņēmēji līdzīgās situācijās ātri meklē un īsteno risinājumus.
Armands Puče jautā Hermanim, vai viņa datos nebija īpašu gadījumu, no kuriem viņš secinātu, ka valdība būtu varējusi izveidot uzrāvienu, vai arī kādu viņš, kā eksperts, Latviju redz kopumā.
Viņš skaidro, ka pats ļoti daudz ir uzņēmēju vidē un ka redz, kā uzņēmēji skatās uz dzīvi, kāda ir viņu attieksme un skatījums uz lietām. “Ja ir kaut kāda problēma, tad tā tiek identificēta un atzīta, un tai ir kaut kāds risinājums – labs vai slikts, bet ir kaut kāds lēmums, ko laika gaitā pieķūnēt – ko darīt labāk un ko pamainīt,” skaidro Hermanis.
Savukārt politikā tā nav. Politikā, ja redz, ka ir parādījusies kāda problēma, tad sākumā ir noliegšanas fāze. Politiķi noliedz, ka tāda lieta pastāv, un ignorē to. “Kad ir skaidrs, ka problēma pastāv, tad sākas risināšana – sākas kaut kādas darba grupas, tiek paaicināti eksperti un konsultanti,” pauž datu pētnieks.
Nereti ekspertus uzaicina tādus, ka viņi savā starpā strīdas, un virzība uz priekšu nav nekāda. Bet, ja virzība ir, tad lēmums nav tāds, kas atrisina problēmu pēc būtības, bet drīzāk ir kā ielāps problēmai. “Tas ir tas, kāda mums tā politika ir pēdējos gados. To var ļoti labi redzēt, piemēri ir daudz,” uzskata Hermanis.