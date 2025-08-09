Nedēļas nogale solās būt pilna ar dažādiem kultūras un izklaides pasākumiem, kas piemēroti dažādām gaumēm un interesēm. Gan mūzikas mīļotāji, gan deju mīļotāji, gan gaisa balonu entuziasti, atradīs ko aizraujošu, lai piepildītu savas brīvdienas.
Lai atvieglotu nedēļas nogales plānošanu un palīdzētu izvēlēties, kurp doties, esmu vienuviet apkopojusi interesantākos pasākumus, kas norisināsies šajā nedēļas nogalē.
Dziesma dejo. Deja skan. – 8. un 9. augustā
Piektdien un sestdien Mežaparka Lielajā estrādē notiks vērienīgs dejas eposs “Düna”, kurā ap 8000 dalībnieku no Latvijas un vēl 12 Eiropas valstīm – kori, tautas deju kolektīvi, folkloras kopas, hiphopa un mūsdienu deju dejotāji – vienosies kopīgā uzvedumā par Daugavu jeb seno “Düna” kā likteņupi un tautas stāstu nesēju.
Düna ir viens no senākajiem Daugavas nosaukumiem, kas atspoguļo arī notikumam piemeklēto repertuāru. Dalībnieku komandai pievienojušies arī Latvijā zināmi un mīlēti mākslinieki, tai skaitā dziedātājs Jānis Stībelis, kas koncertā izpildīs savu dziesmu “ Upe”. Savukārt, esošai virsvadītāju komandai pievienojas Lilija un Edgars Lipori, kuriem tiek dots īpašs uzdevums – Dünas daudzinājums. Dejas eposa mākslinieciskie vadītāji ir Agris Daņiļevičs un Mārtiņš Klišāns, muzikālās daļas vadītājs Uģis Prauliņš.
Plašāka informācija un biļešu iegāde meklējama šeit.