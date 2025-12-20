Foto. pexels.com/ Elina Volkova

Ja naktī vēl līs, tad rīt dienā daudzviet jau būs labāk. Laika prognoze svētdienai 0

LETA
14:52, 20. decembris 2025
Ziņas Dabā

Naktī uz svētdienu vietām Latvijā palaikam līs un būs mākoņains, bet nedēļas pēdējā diena aizritēs pārsvarā mākoņaina ar saules brīžiem un lēnu līdz mērenu rietumu puses vēju, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs (LVĢMC).

Kokteilis
Šīs 5 horoskopa zīmes ir vislielākās intrigu vērpējas un svēti tic sazvērestībām
Lidmašīnu momentā “meta riņķī”. Pasažieri atklāj, ka “iekāpuši” kopā ar līķi
Rīgas mērs dabū negaidītu sutu par meitas pirmo piezīmi skolā
Lasīt citas ziņas

Naktī debesis pārsvarā klās mākoņi, kas palaikam atnesīs nelielu lietu, lielākoties valsts ziemeļu daļā, bet austrumos vietām redzamību pasliktinās migla un dūmaka. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu puses vējš, nakts sākumā jūras piekrastē brāzmās līdz 15 metriem sekundē. Minimālā gaisa temperatūra būs +1…+7 grādi.

Rīgā nakts būs mākoņaina, brīžiem gan debesis skaidrosies, un iespējams vien neliels lietus. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidrietumu, rietumu vējš, un gaisa temperatūra nebūs zemāka par +5…+6 grādiem.

CITI ŠOBRĪD LASA
Ar Latvijas Patvēruma meklētāju izmitināšanas centra dokumentiem 17 “naski zēni” notverti uz Polijas robežas
Veselam
Kāpēc ir tik daudz ērču un kā silta ziema ietekmēs šos “kukaiņus”, skaidro speciālists
Pārsteigums? Kļūstot par miljonāru, puse cilvēku darītu vienu un to pašu lietu

Lai gan svētdiena daudzviet aizritēs ar mākoņainu laiku, lielākā iespējamība brīžiem manīt sauli būs rietumu un piekrastes rajonos. Neliels lietus turpināsies vien valsts austrumos. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu puses vējš, kas vakara stundās līča dienvidu un austrumu piekrastē kļūs brāzmaināks, bet gaisa temperatūra saglabāsies +3…+7 grādu robežās.

Galvaspilsētā pēcpusdienā iespējami nelieli nokrišņi. Vējš pakāpeniski iegriezīsies no ziemeļrietumiem un vakarpusē kļūs brāzmains. Maksimālā gaisa temperatūra nepārsniegs +6…+7 grādus, prognozē LVĢMC.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Krieviem jāgatavojas krasam cenu lēcienam šai būtiskajai pārtikas precei
Austrija, Ungārija, Čehija un Slovākija kopā “saražo” CO2 mazāk nekā Ukraina viena pati – tas maksā mums visiem miljardus
Cik epidemioloģiski drošs ir šis gadsimta lielais projekts? Zinātnieki gatavojas atdzīvināt mamutu un Tasmānijas tīģeri
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.