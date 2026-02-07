“Es neatvainošos!” Tramps izraisa īstu soctīklu vētru, publicējot rasistisku video ar Obamām 0
ASV prezidents Donalds Tramps piektdien atteicās atvainoties pēc tam, kad savā sociālajā tīklā “Truth Social” publicēja un vēlāk dzēsa rasistisku video, kurā bijušais ASV prezidents Baraks Obama un bijusī pirmā lēdija Mišela Obama tika attēloti kā pērtiķi džungļos.
Tramps apgalvoja, ka nebija redzējis video beigu daļu ar aizvainojošo saturu, un vainoja kādu Baltā nama darbinieku, kurš esot video ievietojis kļūdas dēļ. Viņš žurnālistiem lidmašīnā “Air Force One” sacīja, ka noskatījies tikai video sākumu, kurā izskanēja jau iepriekš atspēkotas apsūdzības par krāpšanu vēlēšanu sistēmās.
“Ieskatījos sākumā – tas bija normāli,” sacīja Tramps, piebilstot, ka video tika dzēsts “tiklīdz par to uzzināja”. Tomēr video platformā bija pieejams gandrīz 12 stundas un izraisīja plašu sašutumu gan demokrātu, gan republikāņu vidū.
Uz jautājumu, vai viņš atvainosies, Tramps atbildēja: “Nē. Es nekļūdījos.” Vienlaikus viņš paziņoja, ka nosoda video rasistisko daļu.
Notikušais izraisīja asu kritiku arī republikāņu rindās. Senators Tims Skots, vienīgais melnādainais republikānis Senātā, nosauca video par rasistisku un aicināja to nekavējoties dzēst. Vairāki republikāņu kongresmeņi, tostarp Maiks Lolers un Niks LaLota, arī pieprasīja Trampam atvainoties.
Baltā nama preses sekretāre sākotnēji mēģināja notikušo attaisnot, nosaucot sabiedrības reakciju par “viltotu sašutumu”, taču vēlāk amatpersona atzina, ka video ievietojis darbinieks kļūdas dēļ, un ieraksts tika noņemts.
CNN vērsusies pie Obamu ģimenes pēc komentāra, taču atbilde pagaidām nav saņemta.