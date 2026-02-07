Foto: REUTERS/SCANPIX/LETA

“Es neatvainošos!” Tramps izraisa īstu soctīklu vētru, publicējot rasistisku video ar Obamām 0

LA.LV
18:23, 7. februāris 2026
Ziņas Ārzemēs

ASV prezidents Donalds Tramps piektdien atteicās atvainoties pēc tam, kad savā sociālajā tīklā “Truth Social” publicēja un vēlāk dzēsa rasistisku video, kurā bijušais ASV prezidents Baraks Obama un bijusī pirmā lēdija Mišela Obama tika attēloti kā pērtiķi džungļos.

Kokteilis
Šīs 4 zodiaka zīmes tuvākajās dienās dabūs rūgti raudāt
Kokteilis
Ugunīgā Zirga gads sākas spoži: šīm 4 ķīniešu horoskopa zīmēm februāris būs neticami veiksmīgs
Karš maina visu un visus. Ukrainā notikusi paātrināta suņu “atpakaļejošā evolūcija”
Lasīt citas ziņas

Tramps apgalvoja, ka nebija redzējis video beigu daļu ar aizvainojošo saturu, un vainoja kādu Baltā nama darbinieku, kurš esot video ievietojis kļūdas dēļ. Viņš žurnālistiem lidmašīnā “Air Force One” sacīja, ka noskatījies tikai video sākumu, kurā izskanēja jau iepriekš atspēkotas apsūdzības par krāpšanu vēlēšanu sistēmās.

“Ieskatījos sākumā – tas bija normāli,” sacīja Tramps, piebilstot, ka video tika dzēsts “tiklīdz par to uzzināja”. Tomēr video platformā bija pieejams gandrīz 12 stundas un izraisīja plašu sašutumu gan demokrātu, gan republikāņu vidū.

CITI ŠOBRĪD LASA
VIDEO. FOTO. Kalnu slēpotāja ignorē savainojumu, riskē un piedzīvo dramatisku kritienu olimpiskajā trasē. Steidzami veikta operācija
Kokteilis
“Sajutos kā varonis, kā supermens, kurš tūlīt izglābs pasauli!” Sokolovs atklāj, ko piedzīvojis veikala rindā
Liela apmēra naudas atmazgāšana? Tas neliedz olimpiešiem darināt parādes tērpus

Uz jautājumu, vai viņš atvainosies, Tramps atbildēja: “Nē. Es nekļūdījos.” Vienlaikus viņš paziņoja, ka nosoda video rasistisko daļu.

Notikušais izraisīja asu kritiku arī republikāņu rindās. Senators Tims Skots, vienīgais melnādainais republikānis Senātā, nosauca video par rasistisku un aicināja to nekavējoties dzēst. Vairāki republikāņu kongresmeņi, tostarp Maiks Lolers un Niks LaLota, arī pieprasīja Trampam atvainoties.

Baltā nama preses sekretāre sākotnēji mēģināja notikušo attaisnot, nosaucot sabiedrības reakciju par “viltotu sašutumu”, taču vēlāk amatpersona atzina, ka video ievietojis darbinieks kļūdas dēļ, un ieraksts tika noņemts.

CNN vērsusies pie Obamu ģimenes pēc komentāra, taču atbilde pagaidām nav saņemta.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Slepenas sarunas Maiami? Zelenskis paziņo par ASV plānu, kas var mainīt kara gaitu. Kas notiks jūlijā?
Tramps: ASV bijušas “ļoti labas sarunas”! Ko tas nozīmē?
Skandāls Ziemas olimpiskajās spēlēs: sportisti, iespējams, izmantojuši dzimumlocekļa palielināšanas injekcijas labākiem rezultātiem
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.