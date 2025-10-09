Krieviem jāgatavojas krasam cenu lēcienam šai būtiskajai pārtikas precei 0
Līdz Jaunajam gadam mazumtirdzniecības cukura cenas Krievijā varētu pieaugt par 20%, no 68 līdz 81 rublim, ņemot vērā cukurbiešu ražas samazināšanos, ziņo vietens Telegram konts Mash, kam pastāstījuši lauksaimniecības tirgus dalībnieki.
Lauksaimnieki no galvenajiem cukurbiešu ražošanas reģioniem — Belgorodas, Kurskas, Voroņežas un Ļipeckas — sūdzējās, ka raža samazinājusies par aptuveni ceturtdaļu salīdzinājumā ar pagājušo gadu (līdz vidēji 252 centneriem no hektāra) salnu un sekojošā sausuma dēļ.
Turklāt vārdā neminēti eksperti ziņo, ka ražotāji transportēšanas laikā zaudē aptuveni 3% no biešu ražas. Lauksaimniecības uzņēmumu biešu piegādes valstī vidēji samazinājušās par 50%. Visvairāk cietis Belgorodas apgabals, kur kritums sasniedza 96%.
Saskaņā ar Rosstat datiem 2025. gada pirmajā pusgadā cukurbiešu piegādes valstī samazinājās par 51,3% salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, sasniedzot 1,9 miljonus tonnu. Papildus Belgorodas apgabalam tas skāra arī Ļipeckas (-88,3%), Tambovas (-83,7%) un Kurskas (-81,6%) reģionus. Tas notika, neskatoties uz to, ka saskaņā ar statistikas aģentūras datiem lauksaimnieki 2025. gadā palielināja cukurbiešu stādījumu platību par 4,4%.
Vēl viens ražas samazināšanās iemesls bija valdības politika aizstāt importētās sēklas ar vietējām, kurām raža ir par 20–30% zemāka.
Saskaņā ar Rusagro datiem, 2024. gadā kopējā cukurbiešu raža Krievijā salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu samazinājās par 21%, sasniedzot 41,9 miljonus tonnu. Raža samazinājās par 24%, sasniedzot 38,4 tonnas no hektāra, lai gan sējumu platības pieauga par 9,9%, sasniedzot 1,17 miljonus hektāru.
Šogad Krievijā saražotas 654 400 tonnas baltā cukura bez piedevām, kas ir par 28,4% mazāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā. Zemkopības ministrija norādīja, ka cukura ražošana gada pirmajos sešos mēnešos samazinājās “augsta bāzes efekta dēļ” un ka ražošanas apjomi joprojām pārsniedz valsts vajadzības.