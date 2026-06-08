“Jā, tas ir mans lēmums…” Mūziķis Kārlis Kazāks paziņo par lielām pārmaiņām dzīvē 1
Mūziķis un radio personība Kārlis Kazāks paziņojis, ka atstāj jauniešu multimediju platformas “Latvijas Radio 5 – pieci.lv” vadītāja amatu. Par savu lēmumu viņš pavēstījis sociālajos tīklos.
Kazāks norāda, ka lēmums pieņemts apzināti un pēc paša iniciatīvas. Viņš atzīst, ka jau iepriekš bija sev nospraudis robežu – brīdī, kad jutīs, ka vairs nevar dot komandai tik daudz, cik nepieciešams, viņš atkāpsies no amata.
“Jā, tas ir mans lēmums, amata vietu atbrīvot. Jā, biju sev apsolījis, ja kādā brīdī jutīšu, ka man nav resursu, ko dot Radio Pieci komandai, došu vietu citam.”
Lai gan darbs “Pieci.lv” vadībā tiek noslēgts, Kazāks nepametīs “Latvijas Radio” pavisam. Viņš turpinās veidot sarunas un strādāt Latvijas Radio 1 raidījumā “Monopols”.
Vienlaikus mūziķis atklāj, ka tuvākajā laikā vēlas vairāk laika veltīt arī sev un ģimenei: “Atradīšu ģitāru un paskatīšos kā aug dēls. Un tad jau redzēsim.”
Kazāks arī neslēpj cerību, ka radiostacijai izdosies atrast spēcīgu un enerģisku jauno vadītāju, kurš turpinās attīstīt jauniešu medijus. Viņš norāda, ka jaunā amata apraksts ir atšķirīgs no tā, kāds tas bijis līdz šim.
“Jaunajā piedāvājumā amata vieta ir mazliet citāda (apvienoti stratēģiskās vadības un satura redaktora pienākumi) un arī atalgojums pulka labāks,” ierakstā vēsta Kazāks.
Šobrīd “Latvijas Radio” jau izsludinājis konkursu uz vakanto amatu. Saskaņā ar publiski pieejamo informāciju darba sludinājumā, jaunajam vadītājam paredzēta 3200 eiro liela mēnešalga pirms nodokļu nomaksas. Amata pienākumos ietilpst gan platformas stratēģiskā attīstība, gan satura virziena veidošana un komandas vadība.