Krāpšanās, dokumentu viltošana… RAKUS amatpersonu apsūdz saistībā ar iespējamām nelikumībām izklaides pasākuma organizēšanā 15
Kā informē Latvijas Republikas prokuratūra, 2025. gada 28. augustā Noziedzīgu nodarījumu valsts institūciju dienestā izmeklēšanas prokuratūras prokurore tiesai nosūtīja krimināllietu, kurā apsūdzēta SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” amatpersona un kādas struktūrvienības vadītājs un viņa vietnieks.
Valsts kapitālsabiedrības amatpersonai izvirzīta apsūdzība par dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu mantkārīgā nolūkā. Savukārt struktūrvienības vadītājam celta apsūdzība par valsts amatpersonas uzkūdīšanu mantkārīgā nolūkā ļaunprātīgi izmantot savu dienesta stāvokli, svešas mantas iegūšanu ar viltu (krāpšanu) un dokumenta viltošanu mantkārīgā nolūkā, bet viņa vietniekam – par svešas mantas
iegūšanas ar viltu (krāpšanu) atbalstīšanu.
Izmeklēšanu šajā krimināllietā sekmīgi un mērķtiecīgi veica Korupcijas apkarošanas un novēršanas birojs.
Apzinoties, ka darbinieku brīvprātīgās iemaksas nesegs minētās izmaksas, valsts kapitālsabiedrības struktūrvienības vadītājs savas ieceres nemazināja, bet gan uzkūdīja valsts kapitālsabiedrībā strādājošo valsts amatpersonu ļaunprātīgi izmantot savu dienesta stāvokli un prettiesiski pieprasīt vairāku uzņēmumu pārstāvjiem izklaides pasākuma ēdināšanas pakalpojumu apmaksu 6500 eiro apmērā, kam valsts amatpersona piekrita.
Minētā valsts amatpersona tobrīd bija iekļauta aktīvi notiekošos valsts kapitālsabiedrības publiskajos iepirkumos kā iepirkumu komisijas priekšsēdētājs. Tādējādi tā īstenoja valsts amatpersonas funkcijas ar viņam piešķirtām tiesībām valsts kapitālsabiedrības vārdā pieņemt lēmumus, kas saistoši valsts kapitālsabiedrībai un konkrētajiem uzņēmumiem, kā arī veica uzraudzības un kontroles funkcijas pār valsts kapitālsabiedrības publisko iepirkumu rezultātā noslēgtajiem publiskajiem līgumiem ar konkrētajiem uzņēmumiem.
Valsts amatpersona izmantoja sava amata priekšrocības, kā arī lomu iepirkumu procedūrās un ar to esošo statusu attiecībā pret kontrolē esošajiem uzņēmumiem, lai prettiesiski pieprasītu no trešajām personām – uzņēmumu amatpersonām un pārstāvjiem – mantiskus labumus. Tā rezultātā minēto uzņēmumu pilnvarotie pārstāvji apmaksāja viņiem piestādītos izklaides pasākuma ēdināšanas pakalpojumu rēķinus par kopējo summu 6500 eiro. Valsts amatpersona rīcība bija pretrunā viņam uzticētajiem uzdevumiem, šādi rīkojoties viņš pārkāpa likumus un valsts kapitālsabiedrībā noteiktos tiesību aktus.
Turklāt, lai segtu vēl citas minētā izklaides pasākuma izmaksas, valsts kapitālsabiedrības struktūrvienības vadītājs ar sava vietnieka atbalstu sagatavoja viltotu dokumentu, ar kura palīdzību no kāda nodibinājuma prettiesiski ar viltu ieguva kopā 4454,17 eiro, ko izmantoja izklaides pasākuma ēdināšanas, mūziķu grupas un inventāra pakalpojumu segšanai.
Prokuratūra norāda, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr viņas vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek konstatēta Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā.
Kā aģentūrai LETA skaidroja Austrumu slimnīcā, RAKUS ir sniegusi izmeklējošajām iestādēm visu prasīto informāciju un nepieciešamos skaidrojumus. Slimnīcā strādājusī valsts amatpersona atbilstoši izmeklēšanas iestāžu norādēm ir tikusi atstādināta no pienākumu pildīšanas.
Slimnīcas rīcībā neesot informācijas par to, ka jebkāda RAKUS amatpersona būtu ietekmējusi iepirkumu procedūras vai to rezultātus, vai noslēgto līgumu izpildi. Tāpat neesot arī konstatētas pazīmes, kas pieprasītu iepirkumu procedūru vai noslēgto līgumu izpildes pārskatīšanu.
RAKUS arī nav zināms, ka kāds darbinieks “būtu guvis jebkādu personīgu labumu no tā, ka pēc ārkārtīgi saspringtā Covid-19 perioda slimnīcas darbiniekiem tika organizēts kolektīva saliedēšanas pasākums konferences laikā”. Slimnīca kategoriski norāda, ka nav notikusi valsts vai slimnīcas līdzekļu izšķērdēšana vai izlietošana tam neparedzētam mērķim.