Viņi cenšas izdzēst identitāti? Krievijas taktika pret okupētajās teritorijās dzīvojošajiem ukraiņu bērniem uzņem apgriezienus 0
TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” NBS majors, Zemessardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš atklāj, ka Krievija cenšas izdzēst bērnu ukraiņu identitāti no okupētajām teritorijām ar “kultūras un izglītības ekskursiju” palīdzību.
Šī projekta ietvaros bērni no Ukrainas pagaidu okupētajām teritorijām tiek nogādāti Krievijas federācijā, aizbildinoties ar tā sauktajām kultūras un izglītības ekskursijām.
“Tie kas atceras padomju laikus, vecākā paaudze, mums taču arī visiem skaloja smadzenes. Tā ir tāda taktika, nekas nav mainījies. Vai tas bija 70 gadus atpakaļ, vai 50, vai 40, vai tas, ko tagad Krievija dara – galvenais viņiem ir izskalot jaunatnei smadzenes,” norāda Slaidiņš.
Plašāk skaties pievienotajā video.