Viņi cenšas izdzēst identitāti? Krievijas taktika pret okupētajās teritorijās dzīvojošajiem ukraiņu bērniem uzņem apgriezienus 0

LA.LV
0:19, 23. februāris 2026
Ziņas Ārzemēs

TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” NBS majors, Zemessardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš atklāj, ka Krievija cenšas izdzēst bērnu ukraiņu identitāti no okupētajām teritorijām ar “kultūras un izglītības ekskursiju” palīdzību.

TV24
Četru gadu laikā Putins, slēpjot vilšanos, ir sapratis, ka tā bija kļūda, taču viņš to nekad neatzīs
Kļūdas, kas var maksāt ļoti dārgi! 14 lietas, ko nekad nedarīt, ja dzīvo viens 16
Veselam
Nekavējoties izmetiet: 10 neveselīgākie pārtikas produkti jūsu ledusskapī
Lasīt citas ziņas

Šī projekta ietvaros bērni no Ukrainas pagaidu okupētajām teritorijām tiek nogādāti Krievijas federācijā, aizbildinoties ar tā sauktajām kultūras un izglītības ekskursijām.

“Tie kas atceras padomju laikus, vecākā paaudze, mums taču arī visiem skaloja smadzenes. Tā ir tāda taktika, nekas nav mainījies. Vai tas bija 70 gadus atpakaļ, vai 50, vai 40, vai tas, ko tagad Krievija dara – galvenais viņiem ir izskalot jaunatnei smadzenes,” norāda Slaidiņš.

Plašāk skaties pievienotajā video.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Krievija izpļāpājas par ASV izteiktu piedāvājumu 12 triljonu dolāru vērtībā: Baltais nams joprojām klusē
Zelenska spēcīgākais konkurents sniedzis atklātu interviju – aptaujās par iespējamām vēlēšanām viņš gūst pārsvaru
Beidzot kāds uzdrīkstējās to pajautāt: Zelenskis atbild, vai dotu rīkojumu nogalināt Putinu
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.