Tas ir ārkārtīgi kaitīgs ukraiņiem – krievi masveidā sākuši pielietot "Eglīti"
TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” NBS majors, Zemessardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš skaidro, ka krievi masveidā sākuši pielietot dronu pārtvērēju “Eglīte”, kas ir ārkārtīgi kaitīgs Ukrainas izlūkošanas droniem.
Kā norāda Slaidiņš, “Eglīte” ir ārkārtīgi kaitīgs Ukrainas droniem, un pašlaik nav nekādu pretpasākumu. Pārtvērēji lido ļoti ātri, virs 300km/h, un izlūkošanas bezpilota lidaparāti nevar no tiem izvairīties, neatkarīgi no tā, kādus manevrus tie veic.
Viņš skaidro, ka vissvarīgākais ir tas, ka “Eglīte” ir ļoti viegli lietojama, to var izmantot jebkurš karavīrs pat bez īpašs apmācības vai prasmēm. Sistēmu kontrolē tikai divas pogas: sistēmas palaišanas un izmešana.
Operators vienkārši pavērš dronu pret pret ienaidnieka mērķi un nospiež šīs pogas – algoritmi pēc tam fiksējas uz to un automātiski vada pārtvērēju uzbrukumam.
