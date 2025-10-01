Slīkstošais dārzenis: jau otro gadu laikapstākļi ietekmējuši mūsu mīļākā pārtikas produkta ražu 0
Šonedēļ ir sauss laiks un zemnieki steidz novākt kartupeļus, bet tik un tā tiek prognozēti lieli ražas zudumi. Par spīti tam, kartupeļu cena bāzēs ir zema, jo citviet Eiropā kartupeļu ražas ir bijušas ļoti labas, vēsta 360TV Ziņas.
Poļi, piemēram, nodod kartupeļus bāzēs pat par 15 centiem par kilogramu. Ņemot vērā to, ka kartupeļi Latvijā “slīkst” jau otro gadu pēc kārtas, daudzas saimniecības būs uz bankrota robežas. Vai tām būs valsts atbalsts, vēl nav zināms.
Eiropas Komisija nolēma piešķirt 4,2 miljonus eiro Eiropas Savienības ārkārtas atbalstu Latvijas lauksaimniekiem šā gada nelabvēlīgo laikapstākļu radīto postījumu novēršanai. Zemkopības ministrija ir sākusi darbu pie atbalsta izmaksas nosacījumu izstrādes un drīzumā sāks sarunas ar lauksaimnieku organizācijām par atbalsta piešķiršanas nosacījumiem un praktisko īstenošanu.
