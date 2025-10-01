Foto: Shutterstock

Slīkstošais dārzenis: jau otro gadu laikapstākļi ietekmējuši mūsu mīļākā pārtikas produkta ražu 0

LA.LV
16:18, 1. oktobris 2025
Ziņas Dabā

Šonedēļ ir sauss laiks un zemnieki steidz novākt kartupeļus, bet tik un tā tiek prognozēti lieli ražas zudumi. Par spīti tam, kartupeļu cena bāzēs ir zema, jo citviet Eiropā kartupeļu ražas ir bijušas ļoti labas, vēsta 360TV Ziņas.

Reklāma
Reklāma
Kalpos teju mūžīgi: vācu eksperti nosaukuši 12 uzticamākos auto modeļus ar 200 000 km nobraukumu
TV24
“Paskatieties uz Raimondu Paulu – kāda izdienas pensija!?” Uzņēmēja rosina par izdienas pensijām domāt plašāk
Kokteilis
Kāds vīrietis vajadzīgs katrā zodiaka zīmē dzimušai sievietei
Lasīt citas ziņas

Poļi, piemēram, nodod kartupeļus bāzēs pat par 15 centiem par kilogramu. Ņemot vērā to, ka kartupeļi Latvijā “slīkst” jau otro gadu pēc kārtas, daudzas saimniecības būs uz bankrota robežas. Vai tām būs valsts atbalsts, vēl nav zināms.

Eiropas Komisija nolēma piešķirt 4,2 miljonus eiro Eiropas Savienības ārkārtas atbalstu Latvijas lauksaimniekiem šā gada nelabvēlīgo laikapstākļu radīto postījumu novēršanai. Zemkopības ministrija ir sākusi darbu pie atbalsta izmaksas nosacījumu izstrādes un drīzumā sāks sarunas ar lauksaimnieku organizācijām par atbalsta piešķiršanas nosacījumiem un praktisko īstenošanu.

VIDEO:

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Receptes
Recepte saulainam rudenim! Kartupeļu un olu ligzdiņas
Dārzs
Izauguši mazi kartupeļi? Iespējams, ka esi pieļāvis kādu no šīm kļūdām
Sliktas ziņas kartupeļu cienītājiem: pētījumā atklāta saistība ar bīstamas slimības risku
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.