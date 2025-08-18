Sliktas ziņas kartupeļu cienītājiem: pētījumā atklāta saistība ar bīstamas slimības risku 0
Ja esi īsts kartupeļu mīļotājs, tad jaunākie zinātnieku atklājumi sagādās divējādas emocijas. Pētījums rāda, ka kartupeļi paši par sevi nav kaitīgi veselībai, taču veids, kā tie tiek pagatavoti, var ievērojami palielināt saslimšanas risku ar 2. tipa cukura diabētu, raksta britu izdevums “The Guardian”.
Saskaņā ar žurnālā “British Medical Journal” publicēto pētījumu, regulāra čipsu vai frī kartupeļu ēšana ir saistīta ar augstāku diabēta risku.
Salīdzinājumam: tikpat bieža kartupeļu biezeņa, vārītu vai ceptu kartupeļu lietošana risku palielina vien par 5%.
Starptautiska zinātnieku komanda pētīja saistību starp kartupeļu lietošanu uzturā un risku saslimt ar 2. tipa diabētu.
Viņi savus secinājumus balstīja uz aptaujas anketām, ko ik pēc četriem gadiem no 1984. līdz 2021. gadam ASV aizpildīja 205 000 veselības aprūpes speciālistu.
Pētījumā skaidrots, ka augstais kartupeļu cietes saturs paaugstina glikēmisko indeksu un glikēmisko slodzi, bet atsevišķas gatavošanas metodes, piemēram, cepšana eļļā, mazina uzturvērtību un var radīt papildu riskus veselībai.
Londonas Karalienes Marijas Universitātes sabiedrības veselības uztura lektore Dr. Kavtera Hašema uzsver:
“Kartupeļi noteikti var būt daļa no sabalansēta uztura, taču svarīga ir pagatavošanas metode.
Taču, pagatavoti eļļā kā čipsi vai frī kartupeļi, tie kļūst mazāk veselīgi. Īpaši lielās porcijās un ar pievienotu sāli, jo augstais tauku, sāls un kaloriju daudzums veicina svara pieaugumu un paaugstina diabēta risku.”
Taču aizstāt kartupeļus ar baltajiem rīsiem arī nav ieteicams – tas pat var palielināt diabēta risku.
“Šis pētījums atgādina vienkāršu patiesību – baudi kartupeļus, taču no kartupeļiem frī gan ikdienā vajadzētu atteikties.
Tie ir vērtīgāki un labvēlīgāki veselībai ilgtermiņā,” eksperte uzsver.
Zinātnieki gan norāda, ka pētījums parāda saistību, taču iegūtie dati nav pietiekami, lai pierādītu cēloņsakarību starp kartupeļu frī ēšanu un 2. tipa diabēta risku.