Izauguši mazi kartupeļi? Iespējams, ka esi pieļāvis kādu no šīm kļūdām 0
Mazi kartupeļi un vāja raža spēj nomākt pat pieredzējušus dārzniekus. Visbiežāk vainīgas ir vienkāršas kļūdas stādīšanā, augsnes apstrādē vai stādāmā materiāla izvēlē. Uzzini, kādas ir šīs kļūdas, lai nākamā gada kartupeļu raža tevi patiešām iepriecinātu.
1. Augsnes izsīkšana un stādīšanas vietas nemainīšana
Kartupeli nevajadzētu stādīt katru gadu vienā un tajā pašā vietā. Tas noārda augsni un palielina slimību risku. Labāk katru sezonu mainīt stādīšanas vietu un izvairīties no dobēm, kurās iepriekš audzēti tomāti vai pipari.
2. Pārāk agra stādīšana
Kartupeļi ir jutīgi pret zemu temperatūru. Ja stāda aukstā augsnē, kartupeļi var sākt pūt vai pārtraukt augšanu. Ja jums nepieciešams kartupeļus stādīt agri, speciālisti iesaka izmantot agrofibru vai plēvi, kas pasargā stādus no sala un temperatūras svārstībām.
3. Skābekļa trūkums
Kad kartupeļi jau dīgst, zemi ap stādiem jāatbrīvo, viegli izirdinot ar dakšu vai kultivatoru. Tas nodrošina saknēm pietiekamu skābekļa piekļuvi un nodrošina veselīgāku un lielāku ražu. Protams, reizēm jāizravē arī nezāles, jo tās konkurē ar kartupeļiem par barības vielām.
4. Mēslojums
Organiskās vielas ir svarīgas, taču pārmērīgs kūtsmēslu daudzums var bojāt saknes un pat izraisīt puvi. Barošana jāveic uzmanīgi, īpaši, ja kartupeļi jau ir diedzējuši. Pareizi izvēlēts mēslojums palīdz kartupeļiem augt lielākiem.
5. Stādāmā materiāla kvalitāte
Vāji vai sarukuši kartupeļi neveido spēcīgu augu, no tā neveidojas bagātīga raža. Stādīšanai izvēlieties veselīgus, vidēja lieluma kartupeļus ar īsiem, stingriem dīgstiem, tas palīdzēs iegūt spēcīgus krūmus un bagātīgāku ražu.
6. Stādīšanas blīvums
Ja krūmi tiek stādīti pārāk cieši, tie konkurē par gaismu un barības vielām, kā rezultātā kartupeļi izaug mazi. Optimālais attālums starp bedrītēm ir aptuveni 20 centimetri, lai katram krūmam būtu pietiekami daudz vietas un pietiekams daudzums barības vielu.
Pareiza stādīšana, regulāra augsnes apstrāde un kvalitatīvs stādāmais materiāls ir atslēga, lai jūsu kartupeļi augtu lieli un veselīgi. Izvairieties no šīm kļūdām, un nākamā raža garantēs labus rezultātus.