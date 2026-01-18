Foto: Canva

Labākās un sliktākās zodiaka zīmes pie stūres – Dvīnim būs drošāk sēdēt pasažiera krēslā 0

Šis ir humoristisks horoskops, nevis satiksmes drošības pētījums – bet, ja godīgi, dažas sakritības būs pārāk precīzas, lai ignorētu. Sākam no pašas sliktākās zodiaka zīmes pie stūres un pakāpeniski nonākam līdz tai, kurai bez bailēm var uzticēt gan sevi, gan termosu ar kafiju.

Bet atceramies arī, ka it visur var būt izņēmumi. Iespējams, pat starp Dvīņiem ir kāds lielisks šoferis.

Neatkarīgi no zodiaka zīmes – labākais šoferis ir tas, kurš brauc ar galvu.

