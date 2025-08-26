Jēkabpilī pa logu izlēcis pusaudzis – kaimiņi jau iepriekš pamanījuši kaut ko savādu 0
Jēkabpilī, Viestura ielā, noticis smags negadījums – 16 gadus vecs jaunietis izlēcis pa daudzdzīvokļu nama pēdējā stāva logu, šodien vēstīja TV3 raidījums “Degpunktā”. Pēc kritiena viņš smagā stāvoklī nogādāts medicīnas iestādē.
Notikušo pamanījuši un atsitienu pret zālienu dzirdējuši arī kaimiņi. Pēc neoficiālas informācijas, jaunietim ir ļoti nopietni miesas bojājumi – kaimiņi stāsta, ka galvas smadzenes strādā, bet pārējais, ko iespējams salauzt, esot salauzts.
Kā ziņo nama iedzīvotāji, pusaudzis kopā ar ģimeni šajā mājā dzīvojis aptuveni divus gadus. Puisis esot bijis kluss, pieklājīgs, taču pēdējā laikā viņa uzvedība manāmi mainījusies. Viņš arvien biežāk redzēts melnās drēbēs, ar nolaistu galvu, izvairoties no kontakta ar apkārtējiem. Pēc kaimiņu teiktā, zēns lietojis antidepresantus.
Par notikušo sākta izmeklēšana, bet mediķi turpina cīņu par jaunieša dzīvību.