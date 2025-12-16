FOTO. Vai ir kādi apstākļi, kas Latvijai liktu domāt par izstāšanos no Eirovīzijas? 0
Latvijas Sabiedriskais medijs (LSM) šobrīd nesaredz apstākļus, kas Latvijai liktu domāt par izstāšanos no Eirovīzijas, aģentūrai LETA atzina LSM Korporatīvās komunikācijas vadītāja Raina Anna Ločmele.
Īrija, Nīderlande, Slovēnija, Spānija un Islande šomēnes paziņoja Eiropas Raidorganizāciju savienībai (EBU), ka tās nepiedalīsies konkursā, lēmumu darot zināmu pēc tam, kad organizatori bija nolēmuši ļaut konkursā piedalīties Izraēlai.
Savukārt LSM klāsta, ka tam ir būtiska, pirmkārt, vienotība starp EBU dalībvalstīm un, otrkārt, Eirovīzijas konkursa nozīmīgums Latvijas māksliniekiem. “Mēs apzināmies, ka viss Eirovīzijas konkurss, sākot ar Latvijas atlases konkursu “Supernova” līdz pat pusfināliem un finālam, Latvijas māksliniekiem ir ļoti svarīgs,” sacīja Ločmale.
Tādējādi, ņemot vērā šos apsvērumus un “rūpīgi izsverot citus faktorus”, šobrīd LSM neredz apstākļus, kas liktu domāt par izstāšanos no konkursa.
Jau vēstīts, ka decembra sākumā EBU sanāca uz ģenerālās asamblejas sanāksmi, lai apspriestu bažas par Izraēlas dalību.
Reaģējot uz apsūdzībām, ka Izraēla manipulējusi ar balsojumu par labu saviem dalībniekiem, EBU locekļi nobalsoja par stingrākiem konkursa balsošanas noteikumiem, bet nespēra nekādus soļus, lai kādu raidorganizāciju izslēgtu no konkursa.
Galīgais konkursa valstu saraksts tiks publicēts pirms Ziemassvētkiem, apliecināja EBU.