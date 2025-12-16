"Tautumeitas" uz "Eirovīzijas" tirkīzzilā paklāja

FOTO. Vai ir kādi apstākļi, kas Latvijai liktu domāt par izstāšanos no Eirovīzijas? 0

LETA
15:32, 16. decembris 2025
Kokteilis Apbrīno

Latvijas Sabiedriskais medijs (LSM) šobrīd nesaredz apstākļus, kas Latvijai liktu domāt par izstāšanos no Eirovīzijas, aģentūrai LETA atzina LSM Korporatīvās komunikācijas vadītāja Raina Anna Ločmele.

“Sākumā domāju, ka kļūda…” Pircējs pamatīgi samulsis par lasīto uz “Selgas” produkta iepakojuma
DJ Ella, Chris Noah, Fiņķis… Nosaukti šova “Koru kari” jaunās sezonas visu 10 koru vadītāji
Viedoklis
Armands Puče: Trampa utošanās var dot pasaulei vēsturisku labumu
Lasīt citas ziņas

Īrija, Nīderlande, Slovēnija, Spānija un Islande šomēnes paziņoja Eiropas Raidorganizāciju savienībai (EBU), ka tās nepiedalīsies konkursā, lēmumu darot zināmu pēc tam, kad organizatori bija nolēmuši ļaut konkursā piedalīties Izraēlai.

Savukārt LSM klāsta, ka tam ir būtiska, pirmkārt, vienotība starp EBU dalībvalstīm un, otrkārt, Eirovīzijas konkursa nozīmīgums Latvijas māksliniekiem. “Mēs apzināmies, ka viss Eirovīzijas konkurss, sākot ar Latvijas atlases konkursu “Supernova” līdz pat pusfināliem un finālam, Latvijas māksliniekiem ir ļoti svarīgs,” sacīja Ločmale.

CITI ŠOBRĪD LASA
Ziemassvētku dāvanas dārgākas par dzimšanas dienas? Cilvēki diskutē, cik plaši jāver vaļā maciņš svētkos
6/7! Jociņš, kas jauniešu vidū ir tik populārs, arī pieaugušos var pārsteigt…
Vai trešdiena pārsteigs? Laika prognoze rītdienai

Tādējādi, ņemot vērā šos apsvērumus un “rūpīgi izsverot citus faktorus”, šobrīd LSM neredz apstākļus, kas liktu domāt par izstāšanos no konkursa.

Jau vēstīts, ka decembra sākumā EBU sanāca uz ģenerālās asamblejas sanāksmi, lai apspriestu bažas par Izraēlas dalību.

Reaģējot uz apsūdzībām, ka Izraēla manipulējusi ar balsojumu par labu saviem dalībniekiem, EBU locekļi nobalsoja par stingrākiem konkursa balsošanas noteikumiem, bet nespēra nekādus soļus, lai kādu raidorganizāciju izslēgtu no konkursa.

Galīgais konkursa valstu saraksts tiks publicēts pirms Ziemassvētkiem, apliecināja EBU.

Eirovīzija
Eirovīzijas dziesmu konkursa 2024 finālisti


Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Vairākas valstis paziņo par Eirovīzijas boikotu – kas notiek?
Kokteilis
“Tā nav aiziešana, nav punkts” – Markus Riva nāk klajā ar paziņojumu, ko neviens negaidīja
Kokteilis
FOTO. Eirovīzija 2026, iespējams, nenotiks Austrijā – jezga dalībvalstu vidū arvien vairāk sarežģījas
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.