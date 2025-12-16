Latvijai garām plūst miljoni eiro: eksperts par lēmumu, kas var mainīt Latvijas nākotni 29

16:06, 16. decembris 2025
Vai nojaucot sliedes Latvijas ostu biznesam ir nākotne? Latvijas Loģistikas asociācijas valdes priekšsēdētājs Normunds Krūmiņš TV24 raidījumā “Nacionālo interešu klubs” pauž, ka aiz dzelzceļa pārvadājumu kravām slēpjas milzīga nauda.

Krūmiņš stāsta, ka katra ievestā krava Latvijai atstāj aptuveni 13–15 eiro. Pērn kravu daudzums, kas pārvietots pāri robežai pa dzelzceļu, sasniedza aptuveni 9,2 tonnas. Tas ir vairāk nekā 100 miljoni eiro.

Viņš pauž, ka par šo var runāt arī nedaudz plašākā skatījumā. Ir jāņem vērā vēl viens aspekts, par kuru parasti gandrīz nemaz nerunā, taču ko pietiekami prasmīgi varētu izmantot savā labā. Viņš stāsta par Centrālāzijas retzemju metāliem. Tur šobrīd jau ir noslēgti vairāki līgumi, un pirmais no tiem ir par 400 tūkstošiem tonnu. Šos metālus pārdod no Centrālāzijas uz Ameriku.

“Jautājums ir — vai un kādā veidā mēs varētu iesaistīt to pašu Ameriku mūsu koridorā? Pie miljonos tonnu mērāmiem apmēriem daudz variantu nav. Vai nu tās ir Krievijas ostas, vai Baltijas ostas. Ir divas iespējas, un tālāk tas noteikti ir politiķu, lobistu un citu iesaistīto darbs. Amerikas klātbūtne šeit, drošības aspektā, noteikti dotu ļoti pozitīvu pienesumu.”

