15:41, 16. decembris 2025
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis 12. decembrī negaidīti ieradās Kupjanskā un apsveica Ukrainas karavīrus ar panākumiem šajā apgabalā.

Zelenskis apmeklēja Kupjansku Harkivas apgabalā, lai atmaskotu Krievijas diktatora Vladimira Putina melus. Ukrainas līderis par to paziņoja darba vizītes laikā Nīderlandē.

Zelenskis uzsvēra, ka Putins publiski meloja, apgalvojot, ka Kupjansku ir pilnībā okupējusi Krievijas armija. Ukrainas līderis apmeklēja Kupjansku, lai atmaskotu šos jaunākos Krievijas diktatora melus, par to raksta vietne Dialog.ua.

“Es turpināšu atmaskot visus krievu melus par viņu it kā panākumiem frontē,” sacīja Zelenskis.

12. decembrī Kupjanskā, precīzāk sakot, šīs pilsētas priekšpilsētā, negaidīti ieradās valsts prezidents Volodimirs Zelenskis. Viņš satikās ar karavīrie, aprunājās.

Video redzams Zelenskis pie Kupjanskas pilsētas nosaukuma. Saskaņā ar Telegram kanāla “Ukraina 365” ziņām, šis objekts Kupjanskā atrodas nedaudz vairāk kā kilometra attālumā no krievu okupantu pozīcijām.

Decembra sākumā Krievijas diktators apgalvoja, ka Krievijas armija it kā ir pilnībā ieņēmusi Kupjansku. Ukrainas bruņotie spēki to nekavējoties noliedza. Putins ir ārkārtīgi neapmierināts ar ģenerāļa Gerasimova nespēju ieņemt Kupjansku un Pokrovsku, tikmēr Krievijas propaganda turpina apgalvot, ka Krievijas armija ir ieņēmusi Kupjansku un tagad to attīra.

Zelenskis apmeklē fronti pie Bahmutas
Zelenskis tiekas ar Eiropas līderiem
Zelenskis apmeklē Bahmutu
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis apmeklē atbrīvoto Hersonu

