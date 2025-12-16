VIDEO. Šis pazemojošais 34 sekunžu ilgais mirklis liek tirānam Putinam tik tikko savaldīt dusmas 5
Krievijas līderis Vladimirs Putins pavisam piedzīvoja neērti brīdi, uzsākot savu uzrunu pasaules līderiem 12. decembrī. Taču – viņa mikrofons bija izslēgts. Aptuveni 34 sekundes viņš runāja pilnīgi pa tukšo.
Incidents notika Starptautiskajā miera un uzticības forumā Turkmenistānas galvaspilsētā Ašhabadā. Pēc nerimstošiem aplausiem 73 gadus vecais Putins vairākkārt mēģināja sākt runu, līdz saprata, ka zālē neviens nedzird nevienu vārdu, šo gadījumu plašāk apraksta The Sun.
Viņš apmulsi raudzījās apkārt, acīmredzami satraukts, gaidot, kad kāds viņu izglābs no neveiklās situācijas. Sešpadsmit valstu un valdību vadītāji, tostarp arī NATO valstu līderi, noskatījās, kā Putins samulsis grozās tribīnē. Beidzot viņš īgni noteica “paldies” un tikai tad sāka savu uzrunu.
Notikušais sociālajos tīklos deva iesmeslu pasmieties. Kāds lietotājs 34 sekunžu klusumu nosauca par “Putina labāko runu visā mūžā”.
Azerbaidžānas medijs Minval rakstīja, ka Putins nespēja tikt galā ar mikrofonu, nospieda nepareizo pogu un gandrīz minūti runāja bez skaņas. Savukārt kāds ukraiņu komentētājs asi norādīja, ka viņš saņēmis to, ko pelnījis, jo cilvēkam, kura vadībā karā nogalināti simti tūkstošu, neesot vietas miera forumā.
Medijs ChTD Putina apmulsumu salīdzināja ar viņa ieradumu pamācīt Āfrikas līderus, kā Kremlī lietot austiņas sinhronajam tulkojumam. Publikācijā norādīts, ka nekas neparasts neesot noticis – Putins Ašhabadā aptuveni pusminūti runājis bez skaņas, līdz kāds ieslēdzis mikrofonu. Tas esot tas pats Putins, kurš regulāri demonstrē ārvalstu viesiem, kā ieslēgt austiņas, un kuru Kremļa propaganda mēdz pasniegt kā pārāku par it kā neizglītotiem viesiem.
Starp klātesošajiem bija arī Turcijas prezidents Redžeps Tajips Erdogans un Ungārijas premjerministrs Viktors Orbāns.