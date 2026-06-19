Jēkabpils iedzīvotājiem jauna iespēja, kā saņemt nodokļu atlaidi: vai pagrabi glābs arī no krīzes? 0
Jēkabpilī izdomāts jauns veids, kā risināt kritiski trūkstošo patvertņu problēmu. Pašvaldība aicina privātpersonas, uzņēmējus un daudzdzīvokļu namu apsaimniekotājus pielāgot savus pagrabus krīzes vajadzībām un briesmu gadījumā tajos ļaut patverties arī citiem iedzīvotājiem, vēsta 360TV Ziņas.
Lai iniciatīvu iedzīvinātu, Jēkabpils novads piedāvā skaidru motivāciju – nekustamā īpašuma nodokļa atlaides.
Kā skaidro Jēkabpils novada pašvaldības civilās aizsardzības inženieris Ilmārs Luksts, pašvaldībai šāds modelis ir ekonomiski izdevīgāks nekā jaunu patvertņu būvniecība. Patvertņu atbilstību kritērijiem vērtēs īpaši izveidota komisija, ņemot vērā gan tehniskos nosacījumus, gan lokāciju – prioritāri tiks atbalstīti objekti pilsētu un ciematu centros.
Interesi par šo iespēju jau izrādījuši pirmie uzņēmēji, piemēram, viesnīca “Daugavkrasti”, kuras plašie pagrabi ir gatavi uzņemt patvēruma meklētājus teju nekavējoties. Nodokļu atvieglojumi stāsies spēkā ar nākamo gadu, un pašvaldība cer, ka šī nebirokrātiskā pieeja beidzot sniegs reālus rezultātus, jo līdzšinējie mēģinājumi rosināt iedzīvotājus sakopt savus pagrabus bijuši kūtri.
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