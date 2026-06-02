“Šobrīd Rīgā gatavu patvertņu nav!” Civilās aizsardzības komitejas vadītājs Lapiņš atklāj satraucošu realitāti 0
Rīgā pašlaik vēl nav pilnībā gatavu patvertņu, un iepriekš izvietotās zaļās norādes nedrīkst pārprast kā apliecinājumu, ka konkrētās vietas jau ir pilnvērtīgi aprīkotas ilgākai uzturēšanās iespējai. To skaidro Rīgas domes Drošības un civilās aizsardzības komitejas vadītājs Ģirts Lapiņš.
Viņš norāda, ka zaļā zīme pie ēkas nozīmē tikai to, ka konkrētajā vietā potenciāli var īslaicīgi patverties apdraudējuma gadījumā. Tas nozīmē, ka telpa var būt piemērota īsam patvērumam un tai nevajadzētu būt bīstamai, piemēram, no konstrukciju sabrukšanas viedokļa. Tomēr šādas vietas vēl nav uzskatāmas par pilnvērtīgām patvertnēm.
Lapiņš uzsver, ka pilnvērtīgām patvertnēm nepieciešama ventilācija, ūdensapgāde, kanalizācija un citi tehniski risinājumi, kas ļautu cilvēkiem tur uzturēties ilgāku laiku. Šobrīd šādas infrastruktūras zaļi marķētajās vietās nav, tāpēc tās nav paredzētas ilgstošai atrašanās iespējai, piemēram, vairākas stundas.
Rīgā plānots izbūvēt 166 patvertnes. Pēc Lapiņa teiktā, šim mērķim paredzēts 15 miljonu eiro finansējums, un pašlaik notiek iepirkuma process. Pilnībā šīs patvertnes paredzēts izveidot līdz 2027. gada beigām. Tajās plānots nodrošināt ventilāciju, ūdeni, kanalizāciju un citus nepieciešamos apstākļus.
Pirmās jaunās un renovētās patvertnes skolās varētu tikt izbūvētas jau augustā un septembrī. Tikai tad, kad šādas pilnvērtīgas patvertnes būs pieejamas, tās tiks iekļautas arī Rīgas rīcības algoritmos civilās aizsardzības situācijām.
Lapiņš atzīst, ka pašreizējā situācijā pašvaldība nevēlas iedzīvotājiem radīt maldīgu priekšstatu. Tāpēc esošajos rīcības algoritmos patvertnes vēl netiek norādītas kā galvenais solis, piemēram, ar aicinājumu meklēt tuvāko patvertni 300 metru attālumā. Šobrīd iedzīvotājiem jāapzinās, ka zaļā zīme nozīmē tikai īslaicīgu patvēruma vietu, nevis pilnībā aprīkotu patvertni ilgstošai uzturēšanās vajadzībām.