17:09, 2. novembris 2025
Viedokļi

Jurists Aivars Borovkovs TV24 raidījumā “Dienas personība” izteicis viedokli, ka ažiotāža ap Stambulas konvencijas denonsēšanu ir sektantiska un tas ir naudas jautājums vairākām organizācijām.

“Šī ažiotāža paliek sektantiska, un pats galvenais, ko gribas teikt, – tas ir naudas jautājums veselai virknei no valsts budžeta barotām nevalstiskajām organizācijām, tāpēc ir šī apsaukāšanās un dusmošanās. Šī ažiotāža ir sašķēlusi sabiedrību – cilvēkiem, kuriem līdz šim šī tēma bijusi vienaldzīga, tagad viņi radikalizējas. Cik var?” domās par notiekošo dalās jurists.

Jau ziņots, ka ar opozīcijas un Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) balsīm Saeimā konceptuāli tika atbalstīts likumprojekts par Latvijas izstāšanos no Eiropas Padomes konvencijas par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu jeb tā sauktās Stambulas konvencijas.

Politiskā jezga izraisījusi pamatīgu sabiedrības viedokļu vētru – savās domās dalās dažnedažādākās slavenības, pat politiķi.

Par to, kā Latvija šajā politiskajā juceklī izskatās starptautiski, TV24 ēterā izteicies arī bijušais Rīgas mērs Mārtiņš Staķis. “Mieriņas kundze jau pareizi tās bija nosaukusi par politiskajām spēlītēm, jo sliktākais visā šajā pasākumā ir tas, ka, ja tu pievienojies kāda konvencijai un to neratificē – to vēl var saprast, bet, ja tu ratificē un pēc tam to denonsē, tad mēs izskatāmies pēc mazliem muļķīšiem. Arī Eiropas parlamenta vadītāja ir pilnīgā neizpratnē par šo visu, tāpēc izskatāmies mēs diezgan slikti,” situāciju komentēja Staķis.

TV24
