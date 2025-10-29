“Uz ko var norakstīt šo Jūsu izteicienu, vai tie ir gadi?” Helmanis asi reaģē uz Vairas Vīķes-Freibergas skaļo paziņojumu 0
Pēc tam, kad bijusī Latvijas prezidente Vaira Vīķe-Freibrega sociālajos tīklos pauda savu nostāju Stambulas konvencijas jautājumā, uzsverot, ka viņas acīs “jebkurš Saeimas deputāts, kurš balsos par Stambulas konvencijas denonsēšanu, līdz ar to būs sevi pierādījis kā Putina propagandas iespaidotu”, sociālie tīkli burtiski uzsprāga. Savu viedokli par eksprezidentes teikto vietnē “Facebook” paudis arī Ogres novada domes priekšsēdētājs Egils Helmanis.
Manās acīs jebkurš Saeimas deputāts, kurš balsos par Stambulas konvencijas denonsēšanu, līdz ar to būs sevi pierādījis kā Putina propagandas iespaidotu. Te absolūti sen vairs nav runa par šīs konvencijas saturisko būtību. Nedrīkstam krist laukā no Eiropas vērtību kodola!
— Vaira Vike-Freiberga (@VairaVF) October 28, 2025
Viņš raksta: “Putina vārds ir kļuvis par lamuvārdu, un šo lamuvārdu aktīvi pielieto politiskā elite. Mēs izturamies bezatbildīgi pret mūsu valsti. Mums ir nopietni draudi, ka mēs varam zaudēt neatkarību, bet mēs kā bērnudārzā apsaukājamies viens uz otru.
Vaira Vīķe Freiberga, neskatoties uz to, ka jūs ingnorējāt Baltijas valstu vienotību un aizbraucāt svinēt 9.maiju ar putinu, to nedarīja ne Lietuvas, ne Igaunijas prezidenti.
Neskatoties uz to, ka Jūs ar beigta ēzeļa ausīm piedalījāties Abrenes atdošanā. Katram cilvēkam ir savi plusi un mīnusi. Man kā nacionāli domājošam cilvēkam, bija sāpīga šāda Jūsu rīcība.
Bet, neskatoties uz to, Latvijas sabiedrība Jūs cienīja, jo Jūs Latvijas vārdu pasaulē nesāt ar pašcieņu un pasaules līderi Jūs arī cienīja. Jūsu izteicieni un vērtējumi par konservatīviem deputātiem ir latviešu sabiedrībai aizvainojoši, jo aiz katra šī deputāta stāv konservatīvi domājošs vēlētājs.
Es nezinu, uz ko var norakstīt šo Jūsu izteicienu, vai tie ir gadi? Es gribētu Jums lūgt – saglabājam pašrefleksiju un paskatāmies tajās bildēs, Putinam tuvāk atrodaties tieši Jūs ar savu vēlmi nosvinēt 9.maiju kopā ar putinu, Latvijas otrreizējo okupāciju. Šajās bildēs arī redzami vēl 2 prezidenti – Zatlers un Rinkēvičs.
Nacistiskā Vācijā bija daudzi nacisti ebreju asinīm, kuri piedalījās aktīvi ebreju iznīcināšanā. Tādā veidā demonstrējot, ka viņi tādi nav. Līdzīgi kā pie mums – tie, kas ir tikušies un personīgi spieduši roku putinam, apsaukā citus par putinistiem, tas saucās “nespēja novērtēt esošo situāciju”. Cenšanās citam piedēvēt to, kas pašam ir aiz ādas.
Mums ir jāuzstāda mērķi, jāpalielina zemessardzes skaits līdz 100.000, jāpanāk, ka Latvijā ir amerikāņu bāzes un mūsu sabiedrotie ir gatavi mūs aizstāvēt un mēs paši arī esam gatavi cīnīties.
To nevar panākt mētājot kakas vienam uz otru. Par esošo situāciju ir atbildīga Latvijas valdība un prezidents, kā arī sabiedriskais medijs. Mēs dzīvojam jau tagad hibrīdkara apstākļos, neizniekojam, lūdzu, laiku, kas mums ir dots.”