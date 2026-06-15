“Šie uzņēmumi jūs uzskata par muļķiem!” Advokāts atklāj veidu, kā apturēt nevēlamus reklāmas zvanus 2
Lai gan daudzi jau pieraduši pie negaidītiem reklāmas zvaniem, kas pārtrauc darbu, atpūtu vai ikdienas gaitas, ne visi zina, ka šāda komercprakse ne vienmēr ir likumīga. Nereti uz jautājumu, kā uzņēmums ieguvis konkrēto telefona numuru, seko atbilde par automātiski ģenerētu numuru vai atsauce uz kāda drauga ieteikumu. Taču, kā norāda Zvērināta advokāta Laura Klagiša birojs, šādi skaidrojumi bieži vien kalpo tikai kā aizsegs iespējamam personas datu aizsardzības un komerciālās saziņas noteikumu pārkāpumam.
Sociālajā tīklā “Facebook” publicētā ierakstā advokātu birojs pievērš uzmanību tam, kādas ir iedzīvotāju tiesības šādās situācijās, kādus argumentus telemārketinga uzņēmumi izmanto visbiežāk un kā rīkoties, ja saņemts nevēlams reklāmas zvans.
Tālāk publicējam Zvērināta advokāta Laura Klagiša biroja ierakstu pilnā apjomā.
Mēs visi to zinām – šo ārkārtīgi apnicīgo brīdi, kad darba dunas vidū vai miera mirklī mājās pēkšņi sāk zvanīt telefons. Jūs paceļat klausuli, cerot dzirdēt ko svarīgu, bet tā vietā pretī skan iestudēta un agresīva balss, kas mēģina jums “iesmērēt” picu piegādes abonementu, brīnumainus uztura bagātinātājus vai apšaubāmus finanšu pakalpojumus. Kad jūsu pacietības mērs ir pilns un jūs pamatoti sašutis pajautājat: “Kur jūs ieguvāt manu telefona numuru?!”, visbiežāk atskan klasiska, jau par nozares “standartu” kļuvusi bezkaunīga atruna: “Jūsu numurs tika ģenerēts automātiski.” Dažkārt dzirdams arī otrs absurdais melu variants: “Jūsu numuru kā ieteicamo kontaktu mums iedeva kāds jūsu draugs.”
Kā advokātu birojs mēs vēlamies pateikt skaidri un gaiši: šie uzņēmumi jūs uzskata par muļķiem. Tie ir lēti triki, ar kuriem viņi mēģina maskēt savu tiesisko nihilismu un klaju necieņu pret jūsu privātumu. Daudzi telemārketinga darboņi dzīvo maldīgā priekšstatā, ka automātiska numuru ģenerēšana viņiem dod brīvbiļeti traucēt jebkuru. Taču, kā savos skaidrojumos ir nepārprotami apstiprinājusi arī Datu valsts inspekcija (DVI) – tā absolūti nav. Saskaņā ar Informācijas sabiedrības pakalpojumu likumu, lai zvanītu fiziskai personai ar komerciālu piedāvājumu, ir jābūt saņemtai iepriekšējai, brīvai un nepārprotamai piekrišanai.
Šiem “auksto zvanu” veicējiem beidzot ir jāsaprot, ka zvans, lai prasītu atļauju, jau ir pārkāpums. Jūs nevarat piezvanīt cilvēkam uz nejauši ģenerētu numuru, lai tikai sarunas laikā mēģinātu izlūgties piekrišanu. Pats šis zvans jau ir uzskatāms par komerciālu paziņojumu, un tas ir pretlikumīgs jau tajā sekundē, kad sāk zvanīt jūsu telefons.
Likums pieļauj elastīgāku pieeju, zvanot juridiskām personām (uzņēmumiem). Taču, ja zvanītāja sistēma ģenerē numurus automātiski, tai jau pirms zvana veikšanas ir jāspēj noteikt, vai numurs pieder uzņēmumam vai fiziskai personai. Ja komersants to nespēj objektīvi noskaidrot – viņam vispār nav tiesību šo zvanu veikt!
Drauga ieteikums” nedarbojas. Jūsu privātums pieder jums. Neviens “draugs”, radinieks vai paziņa nevar jūsu vietā dot juridisku piekrišanu saņemt reklāmas zvanus. Par zvanu likumību vienmēr atbild pats komersants.
Šie uzņēmumi barojas no mūsu sabiedrības iecietības un pasivitātes. Viņi zina, ka jūs, visticamāk, vienkārši nometīsiet klausuli, dusmās nolamāsieties, bet neko reālu nedarīsiet. Ir pienācis laiks mainīt spēles noteikumus un likt viņiem atbildēt par likuma pārkāpumiem! Nākamreiz, kad saņemat šādu apnicīgu zvanu, pārvērtiet situāciju savā labā.
Neļaujiet pārdevējam bērt savu iemācīto reklāmas tekstu. Pārtrauciet viņu un stingri pieprasiet: “Kādu precīzi uzņēmumu jūs šobrīd pārstāvat?” “Lūdzu, nosauciet uzņēmuma pilnu juridisko nosaukumu un reģistrācijas numuru!”. Ja operators atsakās nosaukt uzņēmumu vai sāk izvairīties no atbildes, brīdiniet, ka identitātes slēpšana komerciālā saziņā ir vēl viens pārkāpums. Rūpīgi pierakstiet noskaidroto uzņēmuma nosaukumu, zvanītāja tālruņa numuru no sava ekrāna, kā arī precīzu datumu un laiku. Skaidri norādiet, ka neesat devis piekrišanu zvanam.
NEKAVĒJOTIES rakstiet iesniegumu Datu valsts inspekcijai! Šis ir pats svarīgākais solis. Nemetiet plinti krūmos! Tikai oficiālas sūdzības un DVI piemērotie reālie naudas sodi spēs apkarot šo sērgu un liks uzņēmumiem cienīt cilvēku sirdsmieru. Dodieties uz Datu valsts inspekcijas mājaslapu un iesniedziet oficiālu sūdzību par nelikumīgu komerciālu paziņojumu sūtīšanu. Norādiet savus fiksētos datus: laiku, datumu, zvanītāja tālruņa numuru un, pats galvenais, uzņēmumu, kura vārdā jums zvanīja. Noteikti piebilstiet faktu, ka zvanītājs aizbildinājās ar “automātiski ģenerētu numuru”.
Mūsu privātā telpa nav poligons agresīviem un nelikumīgiem pārdošanas eksperimentiem. Neesiet pacietīgi pret tiem, kas ignorē likumu – esiet tie, kas pieliek tam punktu!”