Kā ātri un bez liekas piepūles iztīrīt ledusskapi? Vienkāršs veids, kas patiešām strādā
Regulāra ledusskapja tīrīšana nav tikai estētikas jautājums, tā palīdz izvairīties no nepatīkamām smakām, baktēriju vairošanās un pat pārtikas saindēšanās riska. Labā ziņa ir tāda, ka, lai ledusskapi atsvaidzinātu, nav nepieciešami dārgi vai agresīvi tīrīšanas līdzekļi. Pietiek ar to, kas bieži vien jau ir virtuvē, piemēram, galda etiķi un sāli.
Ja ledusskapī parādījušies tumši traipi vai pelējums
Ja uz ledusskapja sienām, blīvējumiem vai stūrīšos redzami tumši plankumi vai pelējuma pēdas, var izmantot pavisam vienkāršu metodi. Sajauc balto etiķi ar sāli, līdz izveidojas bieza pasta.
Uzklāj šo maisījumu problemātiskajās vietās, atstāj iedarboties 5 līdz 10 minūtes un pēc tam noslauki ar mitru drānu. Etiķis dezinficē virsmas un palīdz iznīcināt pelējuma sporas, savukārt sāls pastiprina tīrīšanas efektu.
Etiķis satur etiķskābi, kas efektīvi iznīcina baktērijas, bet vienlaikus ir drošs pārtikas uzglabāšanas vidē. Sāls darbojas kā maigs abrazīvs līdzeklis un papildus palīdz cīnīties ar mikroorganismiem. Kopā tie veido vienkāršu, bet ļoti iedarbīgu tīrīšanas līdzekli.
Vienkārša ledusskapja tīrīšanas secība
Sākumā izņem no ledusskapja visus produktus. Plauktus un atvilktnes izņem un iemērc siltā ūdenī, kuram pievienots nedaudz trauku mazgājamais līdzeklis.
Kamēr tie mērcējas, ar etiķi apsmidzini vai noslauki ledusskapja iekšējās sienas. Pēc tam visu nosusini ar tīru, sausu drānu.
Ja kāds traips ir īpaši noturīgs, izmanto sāls un etiķa pastu.
Pēc tam kārtīgi izslauki ledussakpi, izvēdini to un tikai tad liec produktus atpakaļ. Rezultātā iegūsiet tīru, svaigi smaržojošu ledusskapi. Turklāt visa tīrīšana aizņem mazāk nekā 10 minūtes.
Pilnu ledusskapja tīrīšanu ieteicams veikt ik pēc trim līdz sešiem mēnešiem, taču plauktus un iekšējās virsmas vēlams noslaucīt biežāk. Lai novērstu nepatīkamas smakas, daudzi ledusskapī uz plaukta atstāj pārgrieztu citronu – tas palīdz uzturēt svaigu aromātu. Ja smaka jau ir spēcīga, tad gan būs nepieciešama rūpīgāka tīrīšana ar etiķi.
Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.