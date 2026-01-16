Vai zināji, ka ir pārtikas produkti, kurus absolūti nevajadzētu uzglabāt ledusskapī? Par dažiem no tiem jūs būsiet pārsteigti 0
Daudzi cilvēki domā, ka ledusskapis ir drošākā un pareizākā vieta, kur uzglabāt teju visus pārtikas produktus. Liela daļa no mums tur liek gandrīz visu – sākot no maizes līdz pat kartupeļiem un tomātiem. Taču patiesībā daļa pārtikas produktu aukstumu necieš un ledusskapī sabojājas daudz ātrāk, nekā tad, ja tie netiktu tajā ievietoti. Dažiem no šiem produktiem aukstums maina garšu, citi kļūst mīksti, ūdeņaini vai pat sāk pelēt.
Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.