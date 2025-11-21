Foto: SHUTTERSTOCK

Avokado būs svaigs 28 dienas, ja to uzglabāsi kopā ar šo augli īpašā vietā 0

22:49, 21. novembris 2025
Receptes

Nav vilšanās pilnāka brīža par to, kad pārgriez avokado, un atklāj, ka tas iekšpusē jau ir apbrūnējis. Tomēr par laimi, ir vienkāršs veids, kā ilgāk saglabāt avokado svaigu.

Avokado ir slaveni ar savu īso “derīguma termiņu”, ir tikai viens neliels laika sprīdis, kad tie ir ideāli gatavi, lai tos baudītu. Kad avokado ir sasnieguši šo posmu, izaicinājums ir saglabāt tos svaigus pēc iespējas ilgāk.

Brīdī, kad avokado ir sagriezts, sākas izaicinājums – ja avokado netiek apēsts pārāk ilgi, tas zaudē savu spilgti zaļo nokrāsu, kļūst brūni pelēks un glumjš.

Taču, ja avokado tiek pareizi uzglabāti, tie var plalikt svaigi ilgāk, nekā varētu iedomāties. Avokado, kas pārgriezts uz pusēm, jāglabā uz metāla virsmas, tad pēc sagriešanas tas saglabāsies svaigs apmēram nedēļu, vēsta izdevums Express.

Runājot par veseliem avokado, lai gan vairums iesaka tos turēt uz galda, izdevumā apgalvots, ka tie saglabāsies svaigi pat 28 dienas, ja tos uzglabās kopā ar citroniem ledusskapja atvilktnē, nodrošinot mitrāku vidi nekā pārējā ledusskapja daļa.

Pareizi lietojot, šīs atvilktnes var palīdzēt ilgāk saglabāt visus augļus un dārzeņus svaigus.

Kāpēc avokado jāuzglabā kopā ar citroniem? Izrādās, ka citrusaugļu izdalītā etilēna gāze var nedaudz aizkavēt bojāšanos, palīdzot avokado ilgāk saglabāt svaigumu.

