"Vai tā ir Černobiļa?" Krievijā sācies "naftas lietus", cilvēki masveidā pamet mājas
Krievijas Tuapsē pēc atkārtota trieciena vietējai ostai sākušies naftas produktu nokrišņi, cilvēki masveidā dodas prom, vēsta ārzemju mediji.
Ekoloģiskā situācija Krievijas pilsētā Tuapsē krasi pasliktinājusies pēc atkārtota Ukrainas dronu trieciena ostai. Iedzīvotāji sūdzas par “naftas lietu”.
Pēc iepriekšējā uzbrukuma osta dega vairākas dienas. Tiklīdz ugunsgrēks tika nodzēsts, Ukraina veica jaunu triecienu ar bezpilota lidaparātiem. Tuapses naftas pārstrādes rūpnīcā, kas atrodas ostas teritorijā, tiek fiksēti daudzi aizdegšanās punkti un spēcīgs piedūmojums.
Vietējie iedzīvotāji sūdzas par sliktu gaisa kvalitāti, kā arī “naftas lietu”. Degšanas rezultātā naftas produkti sākuši nogulsnēties kā melni, eļļaini traipi, piesārņojot visu apkārtni: ēkas, kokus, automašīnas. Vietējie iedzīvotāji sākuši patstāvīgi evakuēties.
“Tā ir vienkārši reāla ekoloģiskā katastrofa! Ko man darīt? Es negribu šeit vairs atrasties. Jābrauc prom… Cilvēki iet bojā. Iedomājieties, man no rokas tas nenomazgājas pat ar ziepēm. Kas par Černobiļu? Tas ir ieēdies! (…) Es kravāju mantas… Skatos pa logu — tur vispār (viss ir slikti — red.). Tādu nedrīkstot filmēt, saka… Viss! Es izbraucu,” video sūdzējās kāda vietējā iedzīvotāja.
Tuapse ir Krievijas jūras tirdzniecības osta Melnās jūras piekrastē. Kravu apgrozījums ir aptuveni 25 miljoni tonnu gadā. Caur to krievi eksportē naftu, graudus, mēslojumu un citas preces. Pirmām kārtām osta ir orientēta uz naftas un naftas produktu pārkraušanu, tās teritorijā atrodas “Rosneft” naftas terminālis. Tas ir ļoti svarīgs objekts Krievijas naftas nozarei.
Pirmais trieciens 2026. gadā tika veikts 16. aprīļa naktī. Šis uzbrukums izraisīja vērienīgu ugunsgrēku ostas teritorijā. Dega naftas pārstrādes rūpnīca, tankeris, uzņēmumi. Pagājušajā naktī, 20. aprīlī, objekts tika atkārtoti atakēts. Ukrainas Aizsardzības spēki jau ir uzņēmušies atbildību par šo operāciju.