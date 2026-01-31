Kā bez sildītāja paaugstināt temperatūru telpā par +10 grādiem – vienkāršs triks 0
Ziemā mājās gribas siltumu un omulību, bet apkures rēķini bieži liek meklēt gudrus risinājumus. Izrādās, ka viens no efektīvākajiem trikiem, kas ir pilnīgi bez maksas, ir ļoti vienkāršs – pareizi rīkoties ar aizkariem un saules gaismu.
Eksperti no “All the Home” un britu medijs “Express” apraksta metodi, kas var paaugstināt istabas temperatūru pat par 10°C dienas laikā, samazinot apkures nepieciešamību par 20–25%.
Dienas laikā saules stari ir bezmaksas siltuma avots. Ja logus tur atvērtus (tas ir, aizkarus vaļā), saule sasilda sienas, grīdu, mēbeles un visu, kas atrodas telpā. Tas rada siltumnīcas efektu – siltums paliek iekšā pat tad, kad saule noriet. Vakarpusē aizkarus aizver, lai saglabātu uzkrāto siltumu un neļautu aukstumam no logiem iekļūt telpā.
Kā pareizi izmantot saules siltumu
Atver aizkarus no rīta līdz vakaram, kamēr saule spīd – īpaši efektīvi logi uz dienvidiem un rietumiem.
Ja logi vērsti uz ziemeļiem, efekts būs mazāks, bet joprojām pamanāms.
Novieto gaišas krāsas paklāju vai gultas pārklāju pie loga – gaišās virsmas labāk atstaro un saglabā siltumu.
Pārvieto mēbeles (krēslus, dīvānus), lai tie neaizsegtu logu – ļauj saulei sasniegt pēc iespējas lielāku telpas platību.
Nomazgā logus – pat plāns putekļu slānis samazina saules gaismas caurlaidību par 10-30%.
Cik daudz siltuma vari iegūt
Dienvidu logi dienas laikā var sasildīt telpu par 8-12°C (atkarībā no saules intensitātes un logu izmēra).
Pat ziemeļu logi dod 3-5°C kāpumu, ja aizkari ir vaļā.
Aizverot aizkarus vakarā, siltuma zudumi caur logiem samazinās par 20-25% – tas ir ievērojams ietaupījums apkures rēķinā.
Šis ir viens no vienkāršākajiem un efektīvākajiem veidiem, kā padarīt māju siltāku bez papildu izmaksām. Vienkārši atceries: dienas laikā – visi aizkari vaļā, vakarā – aizvērti, un ļaujs saulei apspīdēt visas gaišās virsmas.