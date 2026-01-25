Foto. pexels.com/Matheus Bertelli

Ne sāls, ne smiltis – ar ko vislabāk kaisīt slidenus celiņus un taciņas 0

Ziemā, temperatūrai pazeminoties, agri vai vēlu sākas tā dēvētais masveida slīdēšanas un regulārās krišanas periods. Ietves, kāpnes un celiņi tiek piestaigāti, tie pārklājas ar ledu, un pārvietošanās pa tiem kļūst bīstama.

Lai izvairītos no kritieniem un traumām, ir svarīgi zināt, ar ko vislabāk apkaisīt apledojušas takas, ietves un celiņus.

Pretslīdes materiālus pēc to izcelsmes iedala divās galvenajās grupās – dabiskajos un ķīmiskajos. Pie dabiskajiem pieder smiltis, sāls, granīta šķembas, pelni un tehniskais sāls. Savukārt ķīmiskie reaģenti parasti tiek izmantoti industriālā mērogā, lai attīrītu lielas teritorijas no ledus, bet ko izmantot pie mājas ieejas, pagalmā vai lauku īpašumā?

