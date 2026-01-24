Foto. pexels-shkrabaanthony

Gribi ēst veselīgi arī janvārī? Tad no šiem trim produktiem noteikti veikalā izvairies

14:18, 24. janvāris 2026
Arī ziemā daudzi vēlas ēst veselīgi. Tomēr ne visi produkti ir piemēroti lietošanai visa gada garumā. Kuri augļi un dārzeņi ziemā videi nodara vairāk ļauna nekā laba, lasiet šajā rakstā.

Vislabāk ir iepirkties sezonāli – tas saudzē vidi un klimatu, kā arī nodrošina, ka pārtiku nav jāpaŗvieto pa gariem transporta ceļiem.

Augļi un dārzeņi, kas tiek patērēti ārpus savas dabiskās sezonas, bieži tiek audzēti apsildāmās siltumnīcās un transportēti lielus attālumus. Izvēloties reģionālus un sezonālus produktus, šīs problēmas tiek novērstas.

Tātad, lietas, ko ziemā nevajadzētu pirkt, jo tās atstāj pārāk lielu klimata pēdu, turklāt nav audzētas īsti dabiskos apstākļos.

