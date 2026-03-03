“”Virši” mani apčakarēja.” Aldis brīdina par īpaši jutīgiem termināļiem, kuri acumirklī norauj naudu 0
Kurš gan vairs nēsā līdzi maku? Teju visi esam pieraduši par visu norēķināties ar telefonu vai bankas karti, taču tehnoloģijas dažkārt pieviļ pat vispieredzējušākos. Alda stāsts par to, kā degvielas uzpildes stacijā “Virši” terminālis acumirklī autorizēja maksājumu vairāk nekā 100 eiro, liek aizdomāties par to, cik jūtīgi un reizēm neparedzami šie ierīču risinājumi var būt.
Aldis sociālo mediju platformā “Threads” dalās savā pieredzē. Viņš raksta: “Kā Virši mani apčakarēja par aptuveni sešiem eiro, pārdodot degvielu bez apsolītās atlaides. Kamēr pie kases mēģināju ieskanēt aplikācijā to sasodīto QR kodu, tikmēr telefonā pievienotā bankas karte negaidīti autorizējās un veica maksājumu par vairāk nekā 100 eiro.
Pārdevēja tikai noplātīja rokas – neko tur vairāk nevarot darīt. Mani visvairāk izbrīna tas, ka telefons nebija pat 10 centimetru attālumā no termināļa, bet NFC vienalga nostrādāja. Tik jutīgi termināļi ir tikai “Viršu” uzpildes stacijās. Tagad man ir liels zobs uz “Viršiem”.”
Diskusijā iesaistās arī kāda sieviete, kura iepriekš strādājusi degvielas uzpildes stacijā: “Esmu agrāk strādājusi “Circle K”. Kasē vienmēr ir iespēja anulēt darījumu – nevar būt, ka tās nav. Nevar. Pārdevēja vienkārši negribēja to darīt. Jā, nauda uzreiz kontā neatgriežas, bet anulēšanu veikt var. Tas ir neliels čakars, bet iespējams.”
Arī lietotājs ar segvārdu @mres91 piekrīt diskusijas autoram: “Patiesībā “Viršu” sistēma ir pamatīgi kaitinoša. Tā vietā, lai QR kodu uzrādītu kases monitorā un to varētu viegli noskenēt, ir jāčakarējas ar termināli.”
Arī Elfa saprot, par ko ir runa: “Tieši šī iemesla dēļ es to kodu vairs neskenēju. Es vienkārši nevaru – tiklīdz mēģinu, uzreiz pieslēdzas maksāšana. Jā, varbūt nemāku virtuozi rīkoties ar gadžetiem, bet ir, kā ir.”
Savukārt Kaspars norāda, ka šāda situācija nav nekas jauns: “Tas “Viršos” notiek regulāri. Pārdevējas pēc tam stāsta, ka telefons jātur pa gabalu, lai ieskanētu kodu. Tikai nav skaidrs, kāpēc nevar iepauzēt norēķinu vai palaist maksājumu tikai pēc koda autorizācijas.”
Ziņo!
Ja arī Tu vēlies padalīties ar savu stāstuZiņo!