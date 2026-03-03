NATO karavīru militārās mācības.
Foto: REUTERS/SCANPIX

Vācijas ārlietu ministrs brīdina: Pēc uzbrukuma britu bāzei Kiprā nevar izslēgt uzbrukumu NATO valstīm 0

LETA
8:37, 3. marts 2026
Ziņas Ārzemēs

Vācijas ārlietu ministrs Johans Vādefuls paudis bažas, ka pēc dronu uzbrukuma Lielbritānijas gaisa spēku bāzei Kiprā nevar izslēgt uzbrukumu kādai NATO dalībvalstij.

“Jā, šādas briesmas pastāv, tās nevar izslēgt,” sabiedriskajai raidorganizācijai ZDF sacīja ministrs, atbildot uz jautājumu, vai, saasinoties konfliktam, kurā iesaistīta Irāna, NATO valstis varētu kļūt par uzbrukuma mērķi.

Lielbritānijas gaisa spēku bāzei Akrotiri tika uzbrukts svētdienas vakarā ar Irānas “Shahed” tipa dronu. Vēl divi bezpilota lidaparāti tika pārtverti vēlāk dienas gaitā, ziņoja amatpersonas.

Kipra ir Eiropas Savienības (ES) dalībvalsts, bet nav NATO dalībvalsts.

Londona norāda, ka ir iesaistīta aizsardzības militārajā misijā Tuvajos Austrumos pret Irānu. Arī Vācija ir paturējusi tiesības veikt militārus aizsardzības pasākumus. Vādefuls atsevišķā intervijā radiostacijai “Deutschlandfunk” skaidroja, ka to saprot kā Vācijas karavīru pašaizsardzību, ja viņiem uzbruktu.

ZDF raidījumā viņš vēlreiz uzsvēra, ka Vācija nepiedalīsies militārā konfrontācijā. “Mēs arī nenodrošinām militārus objektus šādam nolūkam,” viņš piebilda.

Vādefuls uzsvēra, ka jāturpina centieni atrisināt konfliktu ar Irānu sarunu ceļā.

ASV un Izraēla sestdien sāka plaša mēroga ofensīvu pret Irānu, izraisot eskalāciju reģionā, un Teherāna ir izšāvusi raķetes uz ASV bāzēm vairākās Persijas līča valstīs.

