No 1.septembra uz Latvijas robežām jauna kārtība: lūk, kas tev jāzina 0
Rudens pirmajā dienā ir paredzēts sākt darboties jaunajai Latvijas robežas šķērsošanas sistēmai trešo valstu pilsoņiem, to vidū arī Ukrainas pilsoņiem, kas izbrauc no okupētajām teritorijām.
Paredzēta iepriekšēja datu iesniegšana par sevi un iebraukšanas atļaujas (vai atteikuma) gaidīšana. Mehānisms tehniski balstīts elektroniskajā sistēmā, bet juridiski – Ministru kabineta noteikumos. Nepilnas divas nedēļas pirms paredzētā termiņa gan viens, gan otrs atradās izstrādāšanas stadijā, LSM noskaidroja Iekšlietu ministrijā.
Grozījumus Imigrācijas likumā Saeima pieņēma šā gada 3. aprīlī. Kā toreiz ziņoja LSM, kā iemesls tika minēta nepieciešamība stiprināt valsts drošību un robežas apsardzības efektivitāti.
Atjaunotais likums attiecas uz trešo valstu pilsoņiem (daudziem, bet ne visiem, par to zemāk; turklāt tas attiecas arī uz Ukrainas pilsoņiem, kas ierodas no okupētajām teritorijām) – ja viņi vēlas iebraukt valstī nevis ar Latvijas vīzu vai uzturēšanās atļauju, bet ar kādu citu dokumentu (piemēram, citas Šengenas zonas valsts vīzu). Tas nosaka, tieši kāda informācija par sevi un savu braucienu viņiem jāsniedz (diezgan plaša, par to nedaudz zemāk) un kādā termiņā (48 stundās), tomēr tajā nav nekā konkrēta par to, kādā tieši veidā šīs ziņas jānosūta, kādā formā un kādai iestādei.
LSM nosūtīja atbilstošā profila iestādēm jautājumu sarakstu un saņēma atbildi no Iekšlietu ministrijas Stratēģiskās komunikācijas departamenta.
“Šobrīd plānots, ka no 1. septembra informācijas sniegšana notiks tīmekļvietnē (eta.gov.lv), atbildot uz tajā iekļautiem jautājumiem,” teikts 15. augustā LSM saņemtajā Iekšlietu ministrijas vēstulē. Šobrīd (19. augusta rītā, kopija Web Archive), kā pārliecinājās LSM, sistēma vēl nav pieejama – atveras tukša lapa ar Latvijas ģerboni, paziņojumu “Nav atrasts” un uzaicinājumu ar jautājumiem vērsties Iekšlietu ministrijas pakalpojumu centrā (kontakti ir minēti).
“Šobrīd tiek izstrādāti Ministru kabineta noteikumi, kas paredz, ka persona saņems paziņojumu pēc 48 stundām no ziņu iesniegšanas tīmekļvietnē (eta.gov.lv) uz ārzemnieka norādīto elektroniskā pasta adresi,” arī pavēstīja ministrija.
LSM lūdza precizēt – vai lasītais jāsaprot tā, ka elektroniskā sistēma būs gatava, testēta un nodota ekspluatācijā ne vēlāk kā 2025. gada 30. augusta plkst. 00.00? Vai Ministru kabineta noteikumi tiks izstrādāti, pieņemti, publicēti un stāsies spēkā ne vēlāk kā 2025. gada 1. septembrī plkst. 00.00?
“Līdz šim datumam (1. septembrim) tīmekļvietnei (eta.gov.lv) jābūt izstrādātai, un konkrētajiem Ministru kabineta noteikumiem – jāstājas spēkā,” teikts Iekšlietu ministrijas atbildē.
Citējam lielu daļu sarakstes ar Iekšlietu ministriju jautājumu un atbilžu formātā ar minimāliem īsinājumiem. Atbilžu oriģināls – šeit. (.pdf).
Kāda tieši informācija ir sniedzama?
No šā gada 1. septembra vismaz 48 stundu laikā pirms ieceļošanas Latvijā jāsniedz ziņas par:
– ceļojuma (ieceļošanas) mērķi;
– plānoto uzturēšanās laiku un vietu;
– ceļošanas maršrutu;
– kontaktinformāciju;
– tā vai tā tuvinieka ieņemtiem vēlētiem amatiem;
– kandidēšanu vēlēšanās;
– esošu vai bijušu valsts vai pašvaldības amatpersonas statusu;
– dienestu bruņotajos spēkos, specdienestā, robežsardzē, muitā vai iekšlietu, tieslietu vai ārlietu (arī diplomātiskajā) dienestā.
Vai ir atļauts iesniegt informāciju agrāk par 48 stundām? Ja jā, tad sākot no kura brīža?
Patlaban ir noteikts tikai ziņu iesniegšanas minimālais termiņš, tādēļ prasītās ziņas var iesniegt arī agrāk par 48 stundām. (Cik “agrāk”, Iekšlietu ministrija neprecizēja. – LSM) Vienlaikus personai jāievēro, lai iesniegtā informācija būtu patiesa, proti, atbilstoša faktiskajiem apstākļiem.
Kā rīkoties ieceļotājam, ja viņa plāni ir mainījušies pirms brauciena?
Ja sākotnējie plāni ir mainījušies, tad ne vēlāk kā 48 stundas pirms ieceļošanas Latvijā ir jāiesniedz faktiskajiem plāniem atbilstoša informācija, nepieciešamības gadījumā precizējot iepriekš iesniegto.
Vai cita persona (piem., Eiropas Savienībā dzīvojošs radinieks) drīkstēs sniegt informāciju ieceļotāja vietā? (Piem., Baltkrievijā kontakts/sarakste/saziņa vien ar Latvijas iestādēm jau var izraisīt visai bēdīgas sekas.)
Prasītās ziņas ir jāiesniedz ārzemniekam personiski. Papildus jāņem vērā, ka līdz ar minētajiem Imigrācijas likuma grozījumiem ārzemniekam ir paredzēta administratīvā atbildība par prasīto ziņu neiesniegšanu un par nepilnīgu vai nepatiesu ziņu sniegšanu.