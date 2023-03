Puķkope Evita Šteinerte-Pudāne iesaka pušķus veidot no dažādu krāsu tulpēm – lai priecīgāka noskaņa. Foto: Inita Šteinberga

Kā uzziedināt tulpes uz 8. martu? Puķu audzētāja dalās savā pieredzē







Inita Šteinberga, “Praktiskais Latvietis”, AS “Latvijas Mediji”

Lai uzziedinātu tulpes agrāk pavasarī, par to jāsāk domāt jau rudenī. Uzziedināšanai izvēlas šķirnes, kuras agri ziedētu arī dārzā.























































































Krāšņās tulpes

“Pagūt uzziedināt tulpes mājas kārtībā uz kādu konkrētu datumu iesācējam būs grūti, taču var mēģināt. Kad būs pirmā gada pieredze, otrajā varēs rīkoties precīzāk,” iesaka puķu audzētāja un floriste Evita Šteinerte-Pudāne.

Profesionāli audzētāji uzziedināšanu var panākt, precīzi regulējot vajadzīgo temperatūru, gaismas procesus siltumnīcās un glabātavās. Ja nepagūs uzziedināt līdz Sieviešu dienai, nav jābēdā, jo līdz Lieldienām gan jau izplauks!

Sāk rēķināt

Lai tulpes uzziedētu uz 8. martu, jau janvāra vidū tās nes telpā un uz pāris nedēļām novieto vēsā vietā. Tur pamazām atlaidīsies sasalusī augsne. Piemēram, noliek pagrabā vai garāžā, kur gaisa temperatūra nenoslīd mīnusos, bet nav silts. Pēc tam pārnes vēl siltākās telpās un novieto uz gaišākās palodzes. Svarīgi, lai temperatūra uzziedināšanai paredzētajā telpā būtu pēc iespējas zemāka (10–15 °C). Kļūda ir tulpes nolikt siltajā istabas gaisā (ap 20 °C). Lielais siltums ir viens no iemesliem, kāpēc iznāk tā sauktie papīra pumpuri.

Lai siltums nenokļūtu pie tulpēm, uz palodzes var izveidot kādu konstrukciju, uzliekot aizslietni, lai novirzītu apkures radiatoru silto gaisu.

Jo zemāka būs gaisa temperatūra, jo lēnāk attīstīsies tulpes un jo skaistāk uzziedēs.

Papildu apgaismojumu tulpēm nevajag – pietiks ar dienasgaismu.

Gādā sīpolus

Uzziedināšanai der gan pirktie, gan pašu dārzā audzētie tulpju sīpoli. No pašaudzētajiem izvēlas pašus lielākos – kāds sīpols, tādu ziedu var gaidīt. Rudenī sīpolus stāda kastītēs un novieto, piemēram, pie siltumnīcas. Zem un uz kastītes der uzlikt skujas, lai vēlāk būtu vieglāk to atraut no zemes vai to neatrod žurkas. Tulpēm vajag iziet aukstuma periodu, lai ziedi būtu veselīgi un skaisti.

Uzziedināšanas laikā tulpes nevajag mēslot, jo viss ziedam vajadzīgais jau ir iekrāts sīpolā.

Padoms!

Kuras tulpes skaistākās?

• Tulpju izvēle ir ļoti plaša, taču ir cilvēki, kuri vēl aizvien vēlas tikai klasiskās – sarkanās tulpes. Patīk tieši tas, ka tulpes atveras, parāda savu viducīti un smaržo tā, kā īstām tulpēm jāsmaržo.

• Ja pērk tulpes dāvināšanai, tad vēlas, lai zieds būtu pēc iespējas vairāk iekrāsojies, gatavs. Taču, ja pērk savam priekam, ieteicams izvēlēties puķes ar ciešiem, pat zaļganiem pumpuriņiem. Šīs tulpes priecēs ilgāk – varēs vērot, kā tās aug un plaukst.

Laba ideja!

Tulpes ir vieglāk uzziedināmas nekā narcises. Narcisēm ir specifiskākas vajadzības, jāievēro temperatūru režīmi u.c. Ja nav iespēju darboties ar uzziedināšanu telpās, tulpju un narcišu ziedēšanu var pasteidzināt arī dobēs, kurās tās aug. Virs tām izveido lecekti, kur sīpolpuķes modīsies daudz agrāk. Daļai dobes uzliekot segumu, var paildzināt ziedu griešanas laiku.

Foto: Inita Šteinberga

Evita ne tikai audzē puķes, viņa ir arī floriste, tāpēc meklē neparastākus veidus, kā atklāt ziedu skaistumu. Viena no šāgada idejām – pušķos likt tulpes ar visiem sīpoliem. Šim nolūkam tulpes saudzīgi izrauj un noskalo zemi no saknēm. Sīpolus liek ūdenī – tie augs un stiepsies kā dārzā. Pēc tam lakstus nogriež, bet sīpolus izžāvē un glabā līdz stādīšanas laikam rudenī.

Foto: Inita Šteinberga

Kad tulpe jau izaugusi ar spēcīgām lapām, izdzinusi sprīdi garu pumpuru, to var likt arī siltākā telpā, lai pasteidzinātu uzziedēšanu un pagūtu līdz vēlamajam datumam. Uzziedēšanas brīdi arī var attālināt, ja tulpes novieto vēsākā vietā.

Foto: Inita Šteinberga

Tulpes griež, kad pumpurs vēl nav pilnībā iekrāsojies. Klasiskas formas tulpju pumpurus griež, kad tie augšpusē sāk parādīt savu toni, bet apakšpusē vēl zaļgani.

Visgrūtāk gatavības pakāpi noteikt tulpēm ar dīvaināku formu ziediem. Populārajām papagaiļtulpēm skatās, lai pumpurs vairs nebūtu zaļgans un ciešs, bet kā maza dūrīte, kas gatava pavērties. Bārkšainajām tulpēm nogaida brīdi, kad pumpurs sāk atbrīvot pirmās bārkstiņas galā.

No kreisās: pumpurs gatavs griešanai, vēl kāda diena jāpagaida un tāds, kam mazliet nokavēts labākais griešanas brīdis.

Foto: Inita Šteinberga

Pēc noziedēšanas vai ziedu nogriešanas kastes ar sīpoliem noliek malā un ļauj lapām nokalst. Ja gaiss iesilis virs nulles grādiem, kastes var atkal izlikt ārā. Vasarā šos sīpolus noteikti izrok un siltā, sausā, tumšā vietā glabā līdz tulpju stādīšanas laikam. Šogad uzziedinātās tulpes nākamgad tam nederēs.

Foto: Inita Šteinberga

Tulpes griež slīpi, pēc iespējas tuvāk sīpolam, lai ziedkāts būtu garāks.

Foto: Inita Šteinberga

Laba ideja, kas noderēs visiem stādiem, ir kapilārais paklājs. Tas laistīšanas laikā uzsūc ūdeni un saglabā augiem tīkamu mitruma līmeni.

Foto: Inita Šteinberga

Ja uz nopirktā sīpoliņa redzami tādi kā pelējuma pleķīši, tos vismaz divas stundas mērcē kālija permanganāta (zilo graudiņu) šķīdumā – ūdenim jābūt rozā. Labi, ja visus puķu sīpolus tajā pamērcētu pirms stādīšanas.

Foto: Inita Šteinberga

Tulpju stādīšanai nevajag izraudzīties pārāk lielas kastes, jo tas apgrūtinās cilāšanu. Mazos daudzumos sīpolus var audzēt arī palielos podos. Tad šādus stādījumus var uzziedināt pakāpeniski (nes siltumā ar nedēļas intervālu), dekorējot telpas ar ilgi ziedošām tulpēm. Šāds pods būs laba dāvana.

Foto: Inita Šteinberga

Foto: Inita Šteinberga

Dārzniecībā vienmēr jātur pa rokai ūdensnoturīgs marķieris, lai pierakstītu vajadzīgo. Izdevīgi iegādāties uzrakstu lentes. Etiķetes viegli noraut no ruļļa, uzrakstīt vajadzīgo atzīmi un pielikt augam. Pieliktas dārzā iestādītajiem augiem, tās saglabājas gadiem.

Foto: Inita Šteinberga

Tulpēm un stādiem noteikti izvēlas tikai svaigu kūdras substrātu. Nedrīkst saslaucīt kaut ko pa siltumnīcu, jo šāda augsne satur dažādus slimību ierosinātājus. Savām tulpēm (un citiem augiem) Evita lieto kūdras substrātu, ko bagātina ar sapropeli. Mazos daudzumos audzējot, var iztikt tikai ar kūdras substrātu (skābums pH ap 5,5).

Kūdras substrātam Evita noteikti pievieno kādu no mikrobioloģiskajiem mēslojumiem, piemēram, Trihodermīnu. Praksē pierādījies, ka tas palīdz augiem augt veselīgākiem.

Stādīšanai der tikai neitralizēta kūdra (nevis skābā tieši no purva).