#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Ilustratīvs attēls.
Ilustratīvs attēls.
Foto: AP/Scanpix/LETA

Katastrofa ir tuvu: Ukraina rekordlielā ātrumā iznīcina Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcas – 12 dienās apturētas piecas 0

LA.LV
0:15, 18. augusts 2025
Ziņas Ārzemēs

Ukraina uzsākusi plašāko triecienu Krievijas naftas nozarei kopš kara sākuma. Pēdējo divpadsmit dienu laikā droni iznīcinājuši piecas nozīmīgas naftas pārstrādes rūpnīcas, paralizējot miljoniem tonnu naftas pārstrādi.

Reklāma
Reklāma
Eiropieši pirmdien sēdēs aiz durvīm – situācija draudīga; Tramps dod mājienu, kurā pusē nostājies 122
Nākotnes cilvēki paliks bez matiem un zaudēs četras ķermeņa daļas
Katastrofa ir tuvu: Ukraina rekordlielā ātrumā iznīcina Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcas – 12 dienās apturētas piecas
Lasīt citas ziņas

Tas ir smags trieciens Krievijas naftas pārstrādes industrijai – ražošanas līnijas apstājušās, pārstrāde nenotiek, un gatavā produkcija – benzīns, dīzeļdegviela un aviācijas degviela – vairs netiek ražota.

Noliktavas strauji tukšojas, bet loģistika valsts iekšienē sāk buksēt.
CITI ŠOBRĪD LASA
Eiropieši pirmdien sēdēs aiz durvīm – situācija draudīga; Tramps dod mājienu, kurā pusē nostājies
Tramps paliek “arvien interesantāks” – nupat komplimentiem apbērts Lukašenko
Krievija frontē izmanto viltīgu taktiku, tā diemžēl nes labus rezultātus un raisa lielas bažas

Katrs šāds uzbrukums nozīmē dārgus remontdarbus un mēnešiem ilgu dīkstāvi. Kamēr bojātais aprīkojums tiek atjaunots, miljoniem tonnu naftas paliek neizmantota.

Kremlis ir spiests pārpalikumus eksportēt par pazeminātām cenām vai konservēt urbumus, kuru atjaunošana nākotnē prasīs milzu izdevumus.

Zaudējumi pieaug ar katru dienu, un degvielas tirgus valstī strauji tuvojas cenu šokam.

Kopš augusta sākuma uzbrukumi notikuši šādām rūpnīcām: Rjazaņas (pārstrādes jauda: 13,1 milj. tonnu naftas gadā); Novokuibiševskas (pārstrādes jauda: 8,3 milj. tonnu gadā); Afipskas (pārstrādes jauda: 7,02 milj. tonnu gadā); Saratovas (pārstrādes jauda: 7,0 milj. tonnu gadā); Volgogradas (pārstrādes jauda: 14,8 milj. tonnu gadā).

Visu šo uzņēmumu darbība ir pilnībā apturēta, nafta pārstrādei netiek pieņemta, bet remontdarbi, visticamāk, ilgs vairākus mēnešus.

Pēdējais uzbrukums bija vērsts pret “Lukoil” piederošo Volgogradas rūpnīcu – vienu no lielākajām valstī, raksta “Bloomberg”.

Tā spēj pārstrādāt aptuveni 300 000 barelu naftas dienā, nodrošinot degvielu Krievijas dienvidiem un daļu produkcijas eksportējot.

Pēc dronu triecieniem rūpnīcas teritorijā izcēlās plašs ugunsgrēks un naftas produktu noplūde, kuru ugunsdzēsēji dzēsa visu nakti.

Uzbrukumi sakrita ar vasaras pieprasījuma pīķi pēc benzīna un dīzeļa, kas var radīt degvielas deficītu un paātrināt cenu kāpumu Krievijā.

Papildu triecienu ekonomikai sniegs piespiedu naftas urbumu konservācija – to atjaunošana būs sarežģīta un dārga.

Sistemātiska naftas pārstrādes infrastruktūras iznīcināšana būtiski mazina Krievijas spēju apgādāt armiju ar degvielu, samazina eksporta ieņēmumus un grauj valsts ekonomisko stabilitāti kara apstākļos.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Dronu triecieni Krievijā! Ukraina naktī uzbrukusi stratēģiskiem objektiem, tostarp “Shahed” palaišanas vietai
Būs tikai sliktāk: Putins satriekts, uzzinot jaunākos datus – tik dramatisks ieņēmumu kritums nav bijis gadiem
Kremlis satriekts: sadarbības partneri pieņēmuši lēmumu, kas tuvina Krieviju katastrofai. Putina režīmam draud krahs?
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.