Katastrofa ir tuvu: Ukraina rekordlielā ātrumā iznīcina Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcas – 12 dienās apturētas piecas
Ukraina uzsākusi plašāko triecienu Krievijas naftas nozarei kopš kara sākuma. Pēdējo divpadsmit dienu laikā droni iznīcinājuši piecas nozīmīgas naftas pārstrādes rūpnīcas, paralizējot miljoniem tonnu naftas pārstrādi.
Tas ir smags trieciens Krievijas naftas pārstrādes industrijai – ražošanas līnijas apstājušās, pārstrāde nenotiek, un gatavā produkcija – benzīns, dīzeļdegviela un aviācijas degviela – vairs netiek ražota.
Katrs šāds uzbrukums nozīmē dārgus remontdarbus un mēnešiem ilgu dīkstāvi. Kamēr bojātais aprīkojums tiek atjaunots, miljoniem tonnu naftas paliek neizmantota.
Kremlis ir spiests pārpalikumus eksportēt par pazeminātām cenām vai konservēt urbumus, kuru atjaunošana nākotnē prasīs milzu izdevumus.
Kopš augusta sākuma uzbrukumi notikuši šādām rūpnīcām: Rjazaņas (pārstrādes jauda: 13,1 milj. tonnu naftas gadā); Novokuibiševskas (pārstrādes jauda: 8,3 milj. tonnu gadā); Afipskas (pārstrādes jauda: 7,02 milj. tonnu gadā); Saratovas (pārstrādes jauda: 7,0 milj. tonnu gadā); Volgogradas (pārstrādes jauda: 14,8 milj. tonnu gadā).
Visu šo uzņēmumu darbība ir pilnībā apturēta, nafta pārstrādei netiek pieņemta, bet remontdarbi, visticamāk, ilgs vairākus mēnešus.
Tā spēj pārstrādāt aptuveni 300 000 barelu naftas dienā, nodrošinot degvielu Krievijas dienvidiem un daļu produkcijas eksportējot.
Pēc dronu triecieniem rūpnīcas teritorijā izcēlās plašs ugunsgrēks un naftas produktu noplūde, kuru ugunsdzēsēji dzēsa visu nakti.
Papildu triecienu ekonomikai sniegs piespiedu naftas urbumu konservācija – to atjaunošana būs sarežģīta un dārga.
Sistemātiska naftas pārstrādes infrastruktūras iznīcināšana būtiski mazina Krievijas spēju apgādāt armiju ar degvielu, samazina eksporta ieņēmumus un grauj valsts ekonomisko stabilitāti kara apstākļos.