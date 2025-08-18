#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Nākotnes cilvēki paliks bez matiem un zaudēs četras ķermeņa daļas 0

LA.LV
17:53, 17. augusts 2025
Ziņas Ārzemēs

Iedomājies pasauli, kurā cilvēki staigā bez matiem uz galvas, bez gudrības zobiem, bez astes kaula un pat bez apendiksa. Zinātnieki brīdina, ka šāda nākotne nav zinātniskā fantastika, bet gan evolūcijas iespējamais scenārijs.

Veselam
Mūsdienu dzīvesveids – tehnoloģijas, uzturs un komforts – lēnām maina mūsu ķermeni, liekot tam atteikties no ķermeņa daļām, kas kādreiz bija izdzīvošanas atslēga. Lūk, stāsts par to, kā evolūcija varētu pārrakstīt cilvēka ķermeņa karti, atbrīvojot mūs no pieciem “liekiem” elementiem, kā ziņo The Sun.

Šis evolūcijas stāsts ir kā ceļojums laikā, kur mūsu ķermenis pielāgojas modernajai pasaulei. Tehnoloģijas, uzturs un komforts maina ne tikai mūsu ikdienu, bet arī to, kā izskatīsimies tūkstošiem gadu tālā nākotnē.

Bez matiem, gudrības zobiem, astes kaula, apendiksa un ausu muskuļiem mēs būsim kā gludāka, vienkāršota cilvēka versija. Bet neuztraucies – pat bez šīm ķermeņa daļām mēs, visticamāk, atradīsim veidu, kā izskatīties stilīgi un justies labi.

