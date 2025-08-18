#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Foto: SHUTTERSTOCK

Tie palīdzēs mazināt cukura līmeņa svārstības! 8 pārtikas produkti, kurus ir vērts iekļaut savā ikdienas ēdienkartē 0

LA.LV
18:12, 17. augusts 2025
Veselam Uzturs

Mūsdienu steidzīgajā dzīves ritmā arvien svarīgāk kļūst rūpēties par savu veselību, un īpaša uzmanība jāpievērš tam, kā uzturs ietekmē cukura līmeni asinīs. Stabils cukura līmenis nav svarīgs tikai cilvēkiem ar diabētu — tas ietekmē mūsu enerģiju, garastāvokli, svara kontroli un ilgtermiņa veselību. Pēkšņas cukura svārstības var radīt nogurumu, izsalkumu un palielināt risku saslimt ar sirds slimībām, lieko svaru un citām hroniskām problēmām. Par laimi, daudzi dabīgi pārtikas produkti spēj palīdzēt uzturēt cukura līmeni stabilu, mazinot šos riskus un atbalstot organisma dabiskās funkcijas.

Reklāma
Reklāma
Veselam
Kāpēc pāri šķiras pēc gadiem ilgas kopdzīves: 10 biežākie iemesli
Kokteilis
Cilvēki, kas dzimuši šajos 4 datumos, uz Zemes nav pirmo reizi
Nākotnes cilvēki paliks bez matiem un zaudēs četras ķermeņa daļas
Lasīt citas ziņas

Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Veselam
Ikdienā mēdz ēst vienveidīgi? 10 ieradumi, kas nemanāmi iznīcina jūsu zarnu darbību
Veselam
Uzlabosies hormonālais līdzsvars un imunitāte! 5 produkti, kurus katrai sievietei ieteicams iekļaut ikdienas ēdienkartē
Veselam
Slāpst? Ne visi dzērieni līdzēs! 3 dzērienu veidi, no kuriem karstā laikā labāk izvairīties, ja nevēlies riskēt ar savu veselību
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.